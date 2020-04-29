Митниця – це не станок, що друкує гроші, – Нефьодов відповів на критику Зеленського
Президент Володимир Зеленський заявив, що Державна митна служба не виконала план митних надходжень до державного бюджету. Однак Максим Нефьодов вважає, аби робити таку оцінку, необхідно враховувати й макроекономічні показники.
Ексочільник Митної служби в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі заявив: "Митниця – це не друкарський станок, який друкує гроші, який б план їй не поставили".
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"Митниця – це орган, який має бути насамперед сервісний і, звичайно, безпековим у питаннях наркотиків, зброї, культурних цінностей і так далі, який має обслуговувати експорт та імпорт, тобто брати ту долю, яку визначили народні депутати", – сказав Нефьодов.
За його словами, бюджет складений з прогнозом, що імпорт мав би зростати у 2020 році на 11,3%, але треба зважати, що зараз ми маємо кризу, падіння цін на нафту, теплу зиму і нереалістичний прогноз по курсу гривні.
Тому казати про те, що ми маємо видати на-гора, незважаючи нінащо, гроші – для мене це досить дивно. Це означає, що я маю витиснути їх з "білих" імпортерів? Сказати їм: "хлопці, ціни на нафту впали, бензин коштує дешевше, але ви однаково маєте заплатити мільярд"?,
– зазначив він.
Також додав: "Ми перекриваємо частину макроекономічних втрат коштом детінізація боротьби з контрабандою, але сказати, що незалежно від макроекономічних реалій, можна встановити план, і казати, що давайте їх на-гора, то мені достатньо дивно і сюрреалістично. Митницю треба оцінювати по зборах з долара, по середній митній вартості, а тут в нас, повірте, все дуже непогано".
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