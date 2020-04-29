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      Митниця – це не станок, що друкує гроші, – Нефьодов відповів на критику Зеленського

      - Читать новость на русском
      Максим Нефьодов
      Максим Нефьодов / delo.ua

      Президент Володимир Зеленський заявив, що Державна митна служба не виконала план митних надходжень до державного бюджету. Однак Максим Нефьодов вважає, аби робити таку оцінку, необхідно враховувати й макроекономічні показники.

      Ексочільник Митної служби в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі заявив: "Митниця – це не друкарський станок, який друкує гроші, який б план їй не поставили".

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      "Митниця – це орган, який має бути насамперед сервісний і, звичайно, безпековим у питаннях наркотиків, зброї, культурних цінностей і так далі, який має обслуговувати експорт та імпорт, тобто брати ту долю, яку визначили народні депутати", – сказав Нефьодов.

      За його словами, бюджет складений з прогнозом, що імпорт мав би зростати у 2020 році на 11,3%, але треба зважати, що зараз ми маємо кризу, падіння цін на нафту, теплу зиму і нереалістичний прогноз по курсу гривні.

      Тому казати про те, що ми маємо видати на-гора, незважаючи нінащо, гроші – для мене це досить дивно. Це означає, що я маю витиснути їх з "білих" імпортерів? Сказати їм: "хлопці, ціни на нафту впали, бензин коштує дешевше, але ви однаково маєте заплатити мільярд"?,
      – зазначив він.

      Також додав: "Ми перекриваємо частину макроекономічних втрат коштом детінізація боротьби з контрабандою, але сказати, що незалежно від макроекономічних реалій, можна встановити план, і казати, що давайте їх на-гора, то мені достатньо дивно і сюрреалістично. Митницю треба оцінювати по зборах з долара, по середній митній вартості, а тут в нас, повірте, все дуже непогано".

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Максим Нефьодов Державна митна служба Новини України Володимир Зеленський
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