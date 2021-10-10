Між нами жодна тваринка ніколи не пробігала, – Зеленський спростував конфлікт з Шефіром

Володимир Зеленський спростував чутки, що між ним та Сергієм Шефіром пробігла "чорна кішка". Це начебто відбулося незадовго до замаху на першого помічника президента.

Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча під час розмови з Зеленським зауважила, що нібито Шефір навіть зібрав свої речі та з'їхав з Офісу Президента. Водночас український лідер наголосив: про таке він навіть не чув.

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Зеленський також звернувся до Шефіра, який стояв поруч, та жартома запитав, що "якісь новини у Катерини?".

Між нами з Сергієм Шефіром жодна тваринка, кішка чи ще хтось, ніколи не пробігала за всі 26 років нашої дружби,

– наголосив президент.

ЗМІ про "конфлікт" Зеленського та Шефіра

За даними ЗМІ, у вересні між Зеленським та Шефіром нібито спалахнув конфлікт.

Мовилося навіть про те, що помічник президента навіть демонстративно забирав свої речі з Банкової.

Водночас Шефір залишився на своїй посаді.

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