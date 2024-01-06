Новий законопроєкт про мобілізацію: коли Верховна Рада збирається щось вирішувати
Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони готується ухвалити рішення щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що вердикт буде винесено 8 або 9 січня.
За словами представника комітету Романа Костенка, розгляд 73-сторінкового документа вимагає детального аналізу. Кожна норма перевіряється на відповідність технічним вимогам та іншим законам.
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Відповідну заяву зробив народний обранець в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал. Зазначимо, що Костенко є полковник Служби безпеки України.
У Раді працюють над змінами до мобілізації
Комітет зосереджений на поступовому аналізі законопроєкту, що передбачає заслухання доповіді Мінфіну стосовно фінансування мобілізації. Рішення комітету стане ключовим етапом перед поданням документа на розгляд парламенту.
Ми йдемо поступово. У законопроєкті про мобілізацію є 73 сторінки тільки порівняльної таблиці. Реальне прийняття рішення щодо законопроєкту комітетом буде наступного тижня. Плануємо 8-9 січня,
– заявив Костенко.
Розгляд законопроєкту відбувається на тлі постійних безпекових викликів, що вимагають від держави ефективних механізмів мобілізації ресурсів. Ініціатива має на меті оптимізувати процеси мобілізації та забезпечити готовність країни до часткової демобілізації.
Контекст: що потрібно знати
- 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає нові правила мобілізації. Документ викликав жваві обговорення у суспільстві. Були навіть розмови про те, що певні його норми не є конституційними та потребують доопрацювання.
- 4 січня 2024 року комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки розпочав детальний розгляд законопроєкту. Важливо, що до обговорення долучилися високопосадовці зі Генштабу ЗСУ та Міноборони. Водночас представники влади запевнили, що без поправок ухвалювати ініціативу не будуть.
- Додамо, що президент Володимир Зеленський 19 грудня під час пресконференції згадував про можливість додаткового призову від 450 до 500 тисяч осіб. Така кількість потрібна, зокрема, для того аби люди, які воюють уже тривали час, могли піти на відпочинок.
- Очевидно, ця законодавча ініціатива є важливою для нашої країни: мобілізаційні заходи повинні проводитись ефективно, без застосування сили та скандалів. Однак разом з тим важливо у новому законодавстві не обмежувати права громадян.