У Криму росіяни взялися за молодь, аби та не допомагала деокупувати півострів

За час незаконної окупації Криму з 2014 року 39 тисяч кримчан було призвано до збройних сил Росії. Водночас окупанти залучають строковиків на території Херсонської та Запорізької областей, але добровольців знайти не можуть.

Росіяни заявили, що змогли мобілізувати 3 тисячі кримчан згідно з планами. Про це 24 Каналу розповів заступник постійного представника Президента України в АР Крим Денис Чистіков. За його словами, також вони розповідають про велику кількість добровольців, але підтвердження цієї інформації немає.

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Мобілізація зменшила "оберти"

Він зазначив, що не тільки на території тимчасово окупованого Криму, але й в Росії мобілізація не припинялась. Як зазначає Міноборони, вона зменшила "оберти" через те, що росіяни не мають матеріальних та технічних можливостей забезпечити нових мобілізованих. І це призводить до значних їхніх втрат.

Чистіков також повідомив, що не території півострова представники ПВК "Вагнер" відвідали місця позбавлення волі, де намагались агітувати та вербувати до своєї приватної військової компанії.

"За інформацією деяких джерел, кількість людей, яка була їми залучена, складає приблизно 1000 осіб", – наголосив він.

Росіяни намагаються поширити вплив на молодь Криму

За його словами, окупанти активно ведуть роботу серед молоді і дітей.

Вони розуміють, що молодь є активною і може підтримати Україну під час звільнення тимчасово окупованого Криму. Оскільки акції спротиву виникають біля навчальних закладів. А також при виявленні протестувальників з'ясовується, що це молоді люди. Тому росіяни намагаються поширити свій вплив саме на вказану категорію людей,

– підкреслив співрозмовник.

Він зауважив, що саме цих людей вони намагаються надалі залучити до військових дій.

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Строковиків можуть залучати до військових дій

"На цей час офіційно вказується на те, що строковикі, яких за час окупації Криму є 39 тисяч,не будуть брати участь у так званій спеціальній військовій операції. А будуть проходити службу (саме мешканці Криму) на території Південного військового округа", – розповів заступник постійного представника Президента України в АР Крим.

Він пояснив, що разом з тим, після Нового року Південний військовий округ розширив свою територію, Було затверджено, що зараз до неї входить Херсонська і Запорізька області. Фактично строковики можуть бути залучені і до військових дій в цих областях.

"Крім того, строковики після проходження 2 років служби мають право укладати контракти. І вже контрактники мають законні підстави брати участь у так званій спеціальній військовій операції. Що також використовується Росією", – наголосив Денис Чистіков.

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