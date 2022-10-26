Примусова мобілізація у Криму триває: скількох кримських татар призвали

Росія проводить мобілізацію у тимчасово окупованому Криму. Загарбники протиправно забирають до лав збройних формувань країни-агресорки тисячі мешканців півострова, зокрема і кримських татар.

Росіяни мобілізують до лав свого війська кримчан, які представляють різні національності. Про це 24 каналу розповів представник президента України в Криму у 2017 – 2018 роках Борис Бабін.

Зверніть увагу Ми щоденно наближаємось, – Зеленський виступив з потужною промовою про повернення Криму

Мобілізація кримських татар – замах Росії на подальший геноцид

Утім, кількість призваних кримських татар є непропорційно більшою. На думку Бабіна, такі дії окупантів підтверджують замах на подальший геноцид корінного населення півострова.

Ці мобілізовані злочинно використовуються країною-агресоркою як "гарматне м'ясо". Вже є відомості з місць, що вони зазнають значних втрат і визнають сотні загиблих,

– зазначив представник президента України в Криму у 2017 – 2018 роках.

Бабін розповів, як проходить мобілізація в окупованому Криму: дивіться відео

Як змінилася ситуація з введенням воєнного стану

Росіяни за допомогою введення воєнного стану посилюють мародерство на окупованому півострові. Вони готують вилучення залишків власності людей, які не погодилися з перереєстрацією майна за так званими окупаційними реєстрами. Крім того, окупанти привласнюють майно бенефіціарів материкової України або держав Євросоюзу.

Звісно посилюється тиск та репресії. Наразі ми бачимо, що йде нова хвиля фабрикацій у справах щодо так званого кримськотатарського батальйону,

– повідомив представник президента України в Криму у 2017 – 2018 роках.

За його словами, каральні органи країни-агресорки звинувачують у "злочинах" простих таксистів та навіть викрадених мешканців Херсона.

Яка ситуація в Криму: останні новини