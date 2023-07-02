Мобілізація в Україні у липні: кому можна проходити службу за місцем проживання

В Україні тривають заходи воєнного стану, а також продовжується загальна мобілізація чоловічого населення. Відтак на службу у лави Збройних Сил можуть залучити чоловіків від 18 до 60 років.

Наразі деякі категорії українців можуть проходити військову службу за місцем проживання. Кому саме з українців можуть дозволити служити поблизу місця проживання, розбирався 24 Канал.

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Хто може служити за місцем проживання

Наразі служити за місцем проживання під час дії воєнного стану мають право кілька категорій українських громадян. Усі вони містяться в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зокрема, у 23 статті цього закону зазначений перелік категорій громадян, яким можуть дозволити проходити службу за місцем проживання.

За місцем проживання можуть служити такі категорії українців:

ті, хто виховує неповнолітню дитину самостійно;

ті, хто виховує неповнолітню дитину з інвалідністю, зокрема, біологічні батьки або піклувальники, опікуни, батьки-вихователі, прийомні батьки;

ті, хто виховує дитину, яка має одну з хвороб із переліку, наведеному в законі, зокрема, ДЦП, орфанні захворювання, інсулінозалежний цукровий діабет та низка інших хвороб;

особи, на утриманні яких перебуває їхня повнолітня дитина з І чи ІІ групою інвалідності;

ті, хто здійснює постійний догляд за хворою дитиною, дружиною, батьками або батьками дружини чи чоловіка;

усиновителі, прийомні батьки, піклувальники, опікуни чи батьки-вихователі, які утримують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

ті, хто має дружину або батьків (власних чи дружини) з ІІ чи І групою інвалідності;

опікуни особи з інвалідністю, яка має недієздатність, у встановленому порядку підтверджену судом.

В Оформленні дозволу є нюанси

Попри це, в оформленні дозволу на службу за місцем проживання є кілька нюансів. Український юрист Михайло Лобунько розповів, що якщо мовиться про догляд за хворою дитиною, дружиною чи батьками, то така хвороба має бути підтверджена висновком лікарсько-консультативної комісії, котра діє в рамках закладу охорони здоров'я.

Юрист також зазначив, що принциповим для оформлення такого догляду є одна умова: спільне проживання з особою, за якою доглядатимуть. За його словами, саме воно вважається запорукою того, що доглядальник зможе виконувати свої обов'язки належним чином.

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