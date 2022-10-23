Чому росіяни все більше незадоволені військовим керівництвом: пояснення Жданова
У Росії постійно росте рівень невдоволення громадянами діями військового керівництва. Однією з головних причин цього є мобілізація, яку нібито обіцяли припинити, але вони ще продовжується.
Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що першочергово росіяни підняли хвилю невдоволення через мобілізацію, адже у віддалених регіонах її досі продовжують.
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За його словами, офіційно в Росії мобілізацію не припинили. Адже Путін лише в ЗМІ сказав у найближчі тижні мобілізацію закінчать.
Водночас, як зазначив Жданов, Пєсков додав, що ніякого указу про зупинку мобілізації не було, тому її і продовжують.
Влада припинила мобілізацію лише на європейській частині і у великих містах Росії, бо вони не можуть впоратися з потоком мобілізованих. А вже з 1 листопада вони мають почати призов на військову службу в об'ємі 120 тисяч солдат,
– сказав військовий експерт.
Жданов пояснив, чому росіяни незадоволені військовим керівництвом:
Важливо! Російські мобілізовані постійно скаржаться, що їх кидають на фронт без підготовки. Ба більше – не дають ані форму, ані їжу. Путін відправляє своїх же громадян на смерть.
У Генштабі ЗСУ також повідомили, що в Росії зростає рівень невдоволення діями військового керівництва з боку цивільного населення. Зокрема, через мобілізацію, яка і досі триває, незважаючи на оголошення про її завершення.
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