Чи може переломити хід війни: важлива розмова з ГУР про мобілізацію в Росії та допомогу КНДР

Північна Корея передає Росії снаряди, які та використовує проти нашої держави. Крім того, Владімір Путін повідомив, що нібито 270 тисяч росіян підписали контракти з окупаційною армією в якості "добровольців".

Наскільки це відповідає дійсності та чи може мати вплив на перебіг бойових дій на фронті 24 Каналу розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Найголовніше з розмови – читайте далі у матеріалі.

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Чи вплине допомога КНДР на фронт

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин погодився не на все, чого просив Владімір Путін. Однак вже фіксується постачання Росії артилерійських снарядів та іншої номенклатури. За словами Юсова, будь-яка військова допомога окупантам створить додаткові складнощі для Збройних Сил.

Утім, тут потрібно зважати й на потужності КНДР, яка думатиме про власні безпекові ризики. А значить не буде суттєво послаблювати свій потенціал.

Мілітарна політика та певна демонстрація власної оборонної спроможності – це частина публічної політики КНДР. Але значною мірою послаблювати власний потенціал там не будуть,

– розповів Юсов.

Водночас передача артилерійських боєприпасів та іншої зброї таки може позначитися на фронті. Однак стратегічно вона не зможе значно змінити ситуацію на фронті.

Відверта розмова з представником розвідки Андрієм Юсовим: дивіться відео

Чи справді росіяни добровільно можуть піти в армію

Російський диктатор вигадав чергову маячню, мовляв, 270 тисяч росіян вирішили стати до лав окупаційного війська як "добровольці". Це відверта брехня. Річ у тім, що жодних "добровольців" у Росії немає.

Перша та остання хвиля "добровольців" була після повномасштабного вторгнення і вона швидко закінчилася,

– пояснив представник ГУР.

Насправді ж "добровольцями" у Росії можна вважати хіба якихось боржників та гастарбайтерів, які щойно отримали російські паспорти. До того ж до російської армії йдуть ще особи під загрозою штрафів чи тюремного ув'язнення.

Які наслідки матиме спецоперація "Синиця"

9 серпня Україна здійснила унікальну спецоперацію, під час якої російський пілот Мі-8 разом із вертольотом перейшов на бік нашої держави. Так, вже зараз ми бачимо ефект від цієї операції, а згодом будуть і конкретні результати. Адже вчинок Максима Кузьмінова може надихнути інших російських пілотів.

"Цей випадок сколихнув і офіцерський склад армії загарбника, і окремо його авіацію. Це гарний приклад для багатьох інших, хто вагається і не хоче ставати воєнним злочинцем", – зазначив Юсов.

Наскільки реальна нова хвиля мобілізації в Росії

Раніше голова ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Україна продовжує спілкуватися з іншими російськими пілотами. На його думку, успіх операції "Синиця" додасть упевненості тим, хто ще вагається.

За інформацією ГУР МО, Росія зосередила на території України 420 тисяч одиниць особового складу. Цієї кількості окупантів достатньо, щоб здійснювати певні локальні операції. Однак для повномасштабного наступу нинішніх сил противника не вистачить.

Саме тому в Кремлі наразі обговорюють питання додаткової публічної хвилі мобілізації. Росіяни змушені вводити додаткові резерви на окремих напрямках навіть попри те, що мають серйозну кількість угруповання. Мовиться про ті резерви, які вони планували розгорнути лише на зимовий період.

Тобто втрати противника серйозні й відчутні й в особовому складі, і в техніці. Вони змушені не проводити ротацію, а просто заміщати вбитих та поранених новими підрозділами,

– зазначив представник ГУР МО.

Отже, країна-агресорка планує посилити мобілізацію та зібрати ще кілька сотень тисяч людей. За словами Юсова, нова хвиля мобілізації в Росії є абсолютно реальним сценарієм. Утім, питання термінів – відкрите.

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