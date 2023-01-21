Плани ми знаємо: військовий аналітик спрогнозував, яким може бути новий наступ Росії

Владімір Путін неодноразово казав, що мобілізації ніколи буде, проте вона відбулася. Зрозуміло, що людей збирають для наступу.

Ще влітку було зрозуміло: вікно можливостей для наступу буде у лютому 2023 року. Тоді складуться усі пазли – скільки людей буде мобілізовано й скільки техніки зможуть залучити. Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик Олексій Гетьман.

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Які перспективи наступу

Підготувати потужний наступ росіянам буде дуже складно. За словами аналітика, сьогодні російський військово-промисловий комплекс не здатний забезпечити велику кількість людей необхідною кількістю важкої техніки.

Найімовірніше, вважає Гетьман, будуть сформовані новітні мотострілецькі полки, а також будуть доповнені ті, які вже воюють. Йдеться про легкі піхотні війська, тому що навіть на стратегічному зберіганні достатньої кількості танків немає.

Це буде щось схоже на "чорні піджаки" під час Другої світової війни. Погано озброєні люди, але у великій кількості робитимуть цю навалу. Вони вже роблять це на Бахмутському напрямку,

– зауважує військовий аналітик.

Звідки наступатимуть, каже Гетьман, теж було прораховано, та й росіяни цього не приховують. Будуть спроби атакувати:

з Півдня, щоб через Запоріжжя вийти на Дніпро;

з Півночі, щоб через Харків та Полтаву вийти на Дніпро.

"Майже усе лівобережне угрупування ЗСУ вони намагаються оточити. Це їхні плани, ми знаємо їх не один місяць і відповідним чином готуємося. Те озброєння, яке нам передали за "Рамштайном", більше підходить для оборони, а не для наступу", – підсумував військовий аналітик Олексій Гетьман.

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