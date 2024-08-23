Готуються до мобілізації: російське командування тисне на строковиків для відправки у “зону СВО"

Російське військове командування тисне на строковиків , щоб ті погоджувалися їхати у відрядження до "зони СВО" і готує їх подальшу мобілізацію. Це відбувається, незважаючи на обіцянки Володимира Путіна не відправляти їх на війну.

Центр національного спротиву отримав документи однієї з російських військових частин, у якій служать строковики. Командування цієї частини провело анкетування серед військовослужбовців, у якому, зокрема, ставилося питання про готовність вирушити у відрядження до Криму.

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Російскі строковики не можуть відмовитися від мобілізації

Ті, хто спочатку заявив, що не згодні, мали написати рапорти. Проте вже через день вони переписали свої рапорти та "добровільно" погодилися вирушити до Криму, щоб замінити тих, хто виїхав на фронт.

Також є мобілізовані з тимчасово окупованих територій, які погодилися вирушити у відрядження "добровільно".

У ЦНС зазначили, що зараз російське військово-політичне керівництво розробляє законодавчу основу для мобілізації всіх призовників. У Кремлі вважають, що це допоможе уникнути соціальних заворушень усередині країни, пов'язаних із війною.

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