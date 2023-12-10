У Росії можлива велика мобілізація після переобрання Путіна: як збиратиме людей на війну

Навесні 2024 року в Росії відбудуться президентські вибори. Після чергового переобрання Владімір Путін може наважитись на тотальну мобілізацію населення.

Офіцер ЗСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник сказав 24 Каналу, що країна-агресорка може впоратись із цим завданням. Для цього використають відповідні регіони.

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"Залишається середня смуга Росії – це найдепресивніші райони, де потрапити в армію не становить таку погану ініціативу для людей", – зазначив Мельник.

Крім того, репресивна машина країни-агресорки працює досить добре, щоб зібрати стільки людей, скільки потрібно. Вони планують набрати мінімум 300 тисяч, а також компенсувати ту кількість, яку демобілізують. Тобто, загальне число – близько 400 тисяч росіян.

Залишається сумнівним питання підготовки цих людей. Але російську владу це не обходить, головне – позатикати діри на фронті.

Президентська кампанія Путіна базується на війні

"Путін вибрав тактику "перемог" – він має вийти в перший тур виборів як "переможець" (на війні – 24 Канал)", – зауважив Мельник.

Аналітики ISW заявили, що президентська кампанія Путіна може зосередитись на війні в Україні більше, ніж вони раніше оцінювали.

Саме з метою продемонструвати свою "переможність", Путін наказав захопити Авдіївку й Куп'янськ до своїх виборів.

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