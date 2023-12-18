Путіну необов'язково робити оголошення, – політолог сказав, як відбувається мобілізація в Росії

Під час "прямої лінії" 14 грудня Владімір Путін заявив, що щодня в Росії буцімто півтори тисячі нових добровольців. Однак він не уточнив, що насправді цих людей записують під примусом.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що натепер у Росії активно використовують "план з добровольців". На підприємства надсилають відповідні документи, і певну кількість людей змушують підписувати контракти зі збройними силами Росії.

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"Вони знайшли такий механізм, який дозволяє їм набирати по 20 тисяч людей на місяць, не називаючи це мобілізацією. Формально воно видається нормальним, з дотриманням певних процедур", – зазначив Рейтерович.

Можливо, у Росії збережуть цю схему, дещо розширивши її. Наприклад, братимуть не 20, а 30 тисяч осіб.

Путін може обійтись без загальної мобілізації

Уже багато говорили про те, що після чергового переобрання навесні 2024 року російський президент може наважитись на тотальну мобілізацію. Однак насправді він може уникнути неприємної заяви.

Тому Путіну необов'язково робити якісь заяви. З іншого боку, руки в нього будуть остаточно розв'язані. Якщо в нього буде така потреба, він у принципі може це зробити,

– вважає Рейтерович.

Така потреба може виникнути, якщо протести дружин мобілізованих набудуть великого масштабу. З метою ротації залишків російських окупантів в Україні Путін таки може вдатись до нової мобілізації.

Мобілізація в Росії: останні новини

Ворог змушений постійно набирати живу силу, адже зазнає шалених втрат. Для цього, зокрема, активно вербує мігрантів, а також закликає росіян повідомляти про них у військкомати.

Крім того, Кремль набирає живу силу на окупованих територіях. Найгірша ситуація в Донецькій і Луганській областях, на другому місці – Крим.

Тим часом у російській армії дедалі більше військовослужбовців самовільно залишають частини. Таких випадків тисячі, а частка затриманих не сягає 15%.