Він дуже боїться, – опозиціонер спростував страшилки Путіна про затяжну війну

Росія не спроможна вести затяжну війну. Її ресурси обмежені, а мобілізаційна система працює вкрай зле.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик, журналіст, громадський діяч В'ячеслав Мальцев. Він прокоментував статтю Financial Times про підготовку Владіміра Путіна до тривалої війни в Україні.

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"Треба виходити з матеріального. Мобілізаційна система, яку створили ще до Путіна, абсолютна нікчемна. Вона не працює або працює дуже погано", – констатував Мальцев.

Чому Росія не здатна вести затяжну війну: дивіться відео

Навіть якщо якось вдасться мобілізувати людей, їх немає чим спорядити. Тому чутки про затяжну війну Росії є лише страшилкою для Заходу.

Путін не довіряє військовим

Після заколоту Євгенія Пригожина та арешту Ігоря Гіркіна в Росії загострився конфлікт між політичною владою і військовою. Російський диктатор не допустить розширення прав армійців.

"Путін боїться мобілізації та воєнного стану, бо тоді військові адміністрації офіційно беруть владу до своїх рук", – зазначив Мальцев.

Мобілізація в Росії: останні новини

Як відомо, у Росії підвищили призовний вік для військовозобов'язаних до 30 років. До того ж Путін підписав закон, який встановлює штрафи за несприяння військкоматам під час мобілізації та значно збільшує покарання за неявку до військкомату.

Російські ЗМІ повідомили, що підсанкційні олігархи вербують окупантів для вбивства мирного населення України. Зокрема, мова про Олега Дерипаску, Леоніда Міхельсона, Геннадія Тимченка, Михайла Гуцерієва та Сергія Гордєєва.

Британська розвідка заявила, що міська влада Москви погрожує будівельним фірмам розірванням контрактів, якщо компанії не нададуть "добровольців" на війну в Україну.

В інформаційному полі практично одночасно засвітились міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу та начальник генштабу Валєрій Гєрасімов. Це може свідчити про те, що військове керівництво перебирає владу в Росії.