Сховався від "могилізації": росіянин уже місяць живе у лісі

Російська влада мобілізує на війну проти України навіть людей з інвалідністю, працівників критичної інфраструктури та в'язнів. Таким чином окупанти намагаються якнайшвидше компенсувати значні втрати. Тим часом, аби уникнути "могилізації", дехто з росіян втікає до лісу.

Так, на півдні Росії айтішник майже місяць живе у лісі. Там він облаштував собі робоче місце і навіть встановив антену на дерево. У такий спосіб чоловік намагається уникнути мобілізації, пишуть російські ЗМІ.

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Російські опозиційні видання повідомили, що айтішник протестував проти вторгнення його держави в Україну. Ба більше, начебто отримав за це декілька протоколів.

Тож оголошення Путіним "могилізації" шокувало чоловіка. Він вирішив сховатися від "могилізації" у лісі.

У мене завжди перед очима був варіант: або я піду в магазин, а потім мене під руки поведуть у військкомат, або я буду в не дуже комфортних умовах у лісі, але на волі,

– підкреслив росіянин.

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Втікати за кордон чоловік не хотів, тож докупив необхідне спорядження та перебрався до лісу. Серед дерев він встановив два намети – для роботи та для сну. Аби зловити інтернет, айтішник зачепив антену прямо на сосну.

Російський айтішник встановив антену в лісі / Фото з телеграм-каналів

Ділиться, що планує звести будиночок. Росіянин розповідає, аби жити в лісі, доводиться докладати багато зусиль. Однак, чоловік переконаний, що російські мобілізовані живуть у ще гірших умовах.

Нікого ми не захищаємо, звісно ж, а нападаємо. І це дуже сумно, – підсумував айтішник.

Російські мобілізовані постійно скаржаться, що їх кидають на фронт без підготовки. Ба більше, не дають ані форму, ані їжу.. Російському диктатору, що більшість населення держави живе у злиднях. Окупанти продовжують жорстокий терор України.

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