Сховався від "могилізації": росіянин уже місяць живе у лісі
Російська влада мобілізує на війну проти України навіть людей з інвалідністю, працівників критичної інфраструктури та в'язнів. Таким чином окупанти намагаються якнайшвидше компенсувати значні втрати. Тим часом, аби уникнути "могилізації", дехто з росіян втікає до лісу.
Так, на півдні Росії айтішник майже місяць живе у лісі. Там він облаштував собі робоче місце і навіть встановив антену на дерево. У такий спосіб чоловік намагається уникнути мобілізації, пишуть російські ЗМІ.
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Життя у дикій природі краще, аніж "могилізація"
Російські опозиційні видання повідомили, що айтішник протестував проти вторгнення його держави в Україну. Ба більше, начебто отримав за це декілька протоколів.
Тож оголошення Путіним "могилізації" шокувало чоловіка. Він вирішив сховатися від "могилізації" у лісі.
У мене завжди перед очима був варіант: або я піду в магазин, а потім мене під руки поведуть у військкомат, або я буду в не дуже комфортних умовах у лісі, але на волі,
– підкреслив росіянин.
Як росіянин зробив офіс серед лісу
Втікати за кордон чоловік не хотів, тож докупив необхідне спорядження та перебрався до лісу. Серед дерев він встановив два намети – для роботи та для сну. Аби зловити інтернет, айтішник зачепив антену прямо на сосну.
Ділиться, що планує звести будиночок. Росіянин розповідає, аби жити в лісі, доводиться докладати багато зусиль. Однак, чоловік переконаний, що російські мобілізовані живуть у ще гірших умовах.
Нікого ми не захищаємо, звісно ж, а нападаємо. І це дуже сумно, – підсумував айтішник.Зверніть увагу! Російські мобілізовані постійно скаржаться, що їх кидають на фронт без підготовки. Ба більше, не дають ані форму, ані їжу. Путін відправляє своїх же громадян на смерть. Російському диктатору не важливо, що більшість населення держави живе у злиднях. Окупанти продовжують жорстокий терор України.
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Як проходить "могилізація" росіян: останні новини
- Москву накрили облавами. Росіянам вручають повістки всюди, де тільки можна. Зокрема, в метро, хостелах на ринках вдень та вночі.
- Раніше з Уфи не випустили літак. Одного з пілотів мобілізували прямо в аеропорту.
- Росіян "заохочують" іти на війну. Влада пропонує безплатний газ, продовольство, живу рибу та навіть баранів.
- Тим часом у Партизанську знайшли мертвим військового комісара. "Правоохоронці" розглядають дві версії. Зокрема, самогубство та вбивство.
- В американському Інституті вивчення війни припустили, що за допомогою мобілізації російська влада спробує усунути "небажаних політичних діячів".
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