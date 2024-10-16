Схема дуже проста: звідки Путін бере поповнення в російську армію

Росія продовжує наповнювати лави своєї армії контрактниками, які готові воювати в Україні за дуже великі гроші. Проте у Владіміра Путіна є й інші джерела, завдяки яким він може оновлювати своє військо.

Окупанти також можуть залучити до війни в Україні північнокорейських військових. Водночас російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що в Росії ще не вичерпались можливості збільшити чисельність армії власними силами.

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Особливих проблем не буде

Насамперед Путіну вдається розв'язувати цю проблему, піднімаючи суму виплат контрактникам. Зараз вона сягнула розміру 3 мільйони рублів, і далі буде її збільшення.

Ще одне джерело поповнення особового складу – зекі. Не випадково, в Росії приймаються закони, які дозволяють забирати людей не тільки з колоній, але й і зі слідчих ізоляторів.

Схема дуже проста. Проти людини порушують фейкову справу і одразу пропонують йому уникнути суду та слідства, підписавши контракт на службу в армії,

– наголосив журналіст.

Ця схема, за його словами, не має вичерпування ресурсів, тому що можна майже проти будь-якого чоловіка відповідного віку порушити кримінальну справу. А потім йому роблять пропозицію, від якої неможливо відмовитись.

Також Путін може використовувати строковиків. Їх відповідно до законодавства не можна відправляти на фронт. Однак є випадки, коли строковики, опинившись в армії, з'ясовують, що вони, виявляється, колись підписали контракт.

Насправді, на його думку, в російській армії з людиною можна зробити все, що завгодно. А змусити її підписати контракт чи поставити перед фактом, що він вже його підписав, справа техніки.

Водночас строковики – це великий ресурс – понад 130 тисяч людей. Тому у Путіна особливих проблем з поповненням війська не буде,

– зауважив Ігор Яковенко.

До слова, ветеран російсько-української війни Євген Дикий вважає, що в Росії поступово зменшується кількість охочих воювати в Україні навіть за дуже великі гроші.

Тому у Кремля залишається два варіанти: спробувати кинути на фронт 18 – 20-річних строковиків або оголосити наступну хвилю примусової мобілізації.