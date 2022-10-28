Нові мобілізовані спочатку приходять мотивовані, йдуть в атаку вже в першу ж ніч, – військовий

Мобілізовані росіяни, наслухавшись "казочок" від своєї пропаганди летять на фронт, як вони думають, "крошить укропов" і отримувати медалі. Однак після першої ж невдалої атаки вся мотивація зникає.

Таку думку 24 каналу озвучив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Раніше повідомлялось про те, як мобілізовані росіяни сміються над собою, бо не мають навіть автомата.

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Початкова мотивація мобілізованих

Сазонов розповів, що недолугі та п'яні росіяни приходять на фронт з величезною мотивацією. Зокрема, характерний приклад по Лисичанську, куди раз на тиждень вони присилають "свіже м'ясо". Цей натовп у першу ж ніч іде в атаку.

Їм увесь час розповідають, що в місті не залишилось українських військових. Тому ви зараз швидко візьмете місто й отримаєте по медалі. Вони зазнають втрат до половини складу в першу ж ніч і тиждень сидять тихо,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Він додав, що їм розповідають про те, що всіх українців уже купили, ви зараз візьмете в одну руку пральну машину, в іншу унітаз, і все буде добре. Тому з таким настроєм вони і приходять.

Сазонов про те, що нові мобілізовані приходять мотивованими й ідуть в атаку в першу ж ніч: дивіться відео

Подальша мотивація

За словами політолога, згодом вони трезвіють. Виявляється, що дехто вже поїхав додому в пакеті, дехто нікуди не побіг, бо ніг уже немає. Тож раптом виявляється не все так добре, як їм розповідали.

"Тому доходить до того, як розповідають наші хлопці, росіяни висовують руки з окопів під час обстрілів. Вони хочуть отримати поранення й вибути в тил. Вони здаються в полон, бо ніякої мотивації не мають ні зеки, ні мобілізовані", – зауважив Сазонов.

Військовослужбовець ЗСУ продовжив, що ми знаємо за що воюємо. Це наша країна, наша домівка, нам нікуди тікати. А ось вони не розуміють, чому їх сюди прислали, за що вони мають померти або покалічитись, тому бойового духу й бажання воювати немає. Це логічно, адже в армії завойовників бойовий дух є лише тоді, коли вона наступає і грабує.

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