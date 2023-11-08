22 категорії населення: кого в Росії першими забирають на фронт

Російському диктатору Владіміру Путіну конче необхідно поповнювати людський ресурс на фронті. Одна з категорій, яка в першу чергую підпадає під мобілізацію в Росії, – ув'язнені. Їх вже може налічуватися більше 120 тисяч за увесь час.

Таку цифру в розмові з 24 Каналом озвучила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Загалом у країні-окупантці існує 22 категорії населення на мобілізацію.

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Кого мобілізують в Росії

За словами Ольги Романової, в Росії існує указ про 22 категорії громадян, які підлягають терміновій мобілізації. До них, зокрема, входять:

декілька категорій ув'язнених: ті, що перебувають за гратами, під адміністративним наглядом, з умовними термінами, щойно заарештовані;

росіяни, які мають борги;

без постійного місця проживання;

з певними відхиленнями;

мігранти, які отримали російське громадянство.

"Очевидно, це стратегічний задум Путіна. Він "вимиває" з Росії всі маргінальні класи", – зазначила вона.

Ольга Романова про мобілізацію в Росії: дивитись відео

Ба більше – це не лише грає на руку Путіну в плані збільшення мобілізаційного потенціалу для війни. Це ще й підтримується самими росіянами з декількох причин.

"Коли ці верстви населення будуть "вимиті" і вигнані на фронт, що скажуть росіяни? Вони дякуватимуть Путіну. Він позбавився від мігрантів, яких так не люблять в Росії. Замість цього він не бере (або мало бере) людей з волі, а міг би брати більше. Тому в принципі суспільство задоволене", – пояснила Романова.

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