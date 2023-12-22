Загальна мобілізація у 2024 році: кого першочергово можуть призвати до 14 лютого

Володимир Зеленський 8 листопада підписав указ про продовження строку проведення загальної мобілізації. Згідно із документом, мобілізація в Україні під час воєнного стану триватиме щонайменше до 14 лютого 2024 року.

Воєнний стан і мобілізацію в Україні було запроваджено із 24 лютого 2022 року на 90 днів. Втім, відтоді їх продовжували уже 8 разів. Воєнний стан в Україні триватиме, допоки в Україні існуватиме загроза з боку Росії.

Дивіться також Нам доведеться зробити це: інтерв'ю з Подоляком про мобілізацію та фінал війни

Якою буде мобілізація у 2024 році

Наразі відомо, що на службу у 2024 році можуть призвати кілька категорій громадян. Першочергового це стосується чоловіків віком 18 – 60 років, які придатні й обмежено придатні за умови наявності військового досвіду. Крім того, мобілізовують чоловіків віком від 27 років, зі статусом "придатний" і "обмежено придатний", які не мають військового досвіду.

Призову підлягатимуть також чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті й виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.

На добровільній основі мобілізації підлягають жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я. Це стосується також призовників віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участі у виконанні строкової служби, на службу за контрактом.

Крім того, добровільно вступити до лав ЗСУ можуть люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини. Вони служитимуть за місцем проживання.

Що відомо про отримання відстрочки

Керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо наголосив, що перше призовне повідомлення вручається у віці від 18 до 60 років із метою уточнення його реєстраційних даних.

Кожна військовозобов'язана особа повинна з'явитися в ТЦК та СП, а також пройти медичний огляд. Це необхідно, щоб з'ясувати стан здоров'я та відповідно придатність до служби. Крім того, потрібно надати весь пакет документів про спеціальність, освіту, сімейний стан, наявність або ж відсутність причин для отримання відстрочки.

Якщо є причини для отримання відстрочки, то відповідно до мобілізації він (військовозобов'язаний – 24 Канал) не залучається. Якщо ж він має скарги на здоров'я, його визнають обмежено придатним, від таких людей можуть вимагати для проходження служби в тилу,

– зазначив Фітьо.

Він також додав, що наявність причин для отримання відстрочки мають довести документи.

Мобілізація в Україні: останні новини