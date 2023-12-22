Загальна мобілізація у 2024 році: кого першочергово можуть призвати до 14 лютого
Джерело:УНІАН TV
Володимир Зеленський 8 листопада підписав указ про продовження строку проведення загальної мобілізації. Згідно із документом, мобілізація в Україні під час воєнного стану триватиме щонайменше до 14 лютого 2024 року.
Воєнний стан і мобілізацію в Україні було запроваджено із 24 лютого 2022 року на 90 днів. Втім, відтоді їх продовжували уже 8 разів. Воєнний стан в Україні триватиме, допоки в Україні існуватиме загроза з боку Росії.
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Якою буде мобілізація у 2024 році
Наразі відомо, що на службу у 2024 році можуть призвати кілька категорій громадян. Першочергового це стосується чоловіків віком 18 – 60 років, які придатні й обмежено придатні за умови наявності військового досвіду. Крім того, мобілізовують чоловіків віком від 27 років, зі статусом "придатний" і "обмежено придатний", які не мають військового досвіду.
Призову підлягатимуть також чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті й виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.
На добровільній основі мобілізації підлягають жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я. Це стосується також призовників віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участі у виконанні строкової служби, на службу за контрактом.
Крім того, добровільно вступити до лав ЗСУ можуть люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини. Вони служитимуть за місцем проживання.
Що відомо про отримання відстрочки
Керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо наголосив, що перше призовне повідомлення вручається у віці від 18 до 60 років із метою уточнення його реєстраційних даних.
Кожна військовозобов'язана особа повинна з'явитися в ТЦК та СП, а також пройти медичний огляд. Це необхідно, щоб з'ясувати стан здоров'я та відповідно придатність до служби. Крім того, потрібно надати весь пакет документів про спеціальність, освіту, сімейний стан, наявність або ж відсутність причин для отримання відстрочки.
Якщо є причини для отримання відстрочки, то відповідно до мобілізації він (військовозобов'язаний – 24 Канал) не залучається. Якщо ж він має скарги на здоров'я, його визнають обмежено придатним, від таких людей можуть вимагати для проходження служби в тилу,
– зазначив Фітьо.
Він також додав, що наявність причин для отримання відстрочки мають довести документи.
Мобілізація в Україні: останні новини
- 21 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловився щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він не бачить необхідності у взятті всіх жінок на військовий облік. Залужний також наголосив, що для того, щоб проводити заміну військових, необхідно мати навчених бійців. Якщо ж у ЗСУ немає навчених військовослужбовців, то й визначити терміни ротації неможливо.
- Водночас у ЗСУ прокоментували, чи законними є випадки, коли повістки кидають у поштові скриньки або ж коли їх всувають у двері квартир. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зауважив, що такі повістки вручають для інформування. За його словами, ця повістка ні до чого не зобов'язує, однак інформує людину про те, що їй потрібно звернутися до свого ТЦК та СП.
- Раніше Bild з посиланням на слова міністра оборони Рустема Умєрова написало, що в Україні планують призвати на військову службу з-за кордону чоловіків віком 25 – 60 років. Втім, 21 грудня у Міноборони спростували це твердження. У відомстві повідомили, що жодних обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.
- У Німеччині також відреагували на подібні заяви. Міністр юстиції ФРН Марко Бушман пояснив, що здійснювати примусове повернення українців для військової служби не планують. За словами міністра, "проблеми з мобілізацією" в Україні не матимуть жодних практичних наслідків для чоловіків, які проживають у Німеччині.