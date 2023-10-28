Потребують поповнення, – Веніславський розповів, чи буде посилення мобілізації
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави в Україні триває загальна мобілізація. Водночас ознак для посилення мобілізаційних заходів немає.
Так, наразі тривають планові мобілізаційні заходи. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський.
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Чи посилюватимуть мобілізацію
"Планові мобілізаційні заходи відбуваються постійно – щодня, бо ті втрати: і санітарні, і незворотні, потребують поповнення", – пояснив Веніславський.Зверніть увагу! У Головному управлінні розвідки закликали українців долучатися до Сил оборони. Українській армії потрібні фахівці за величезною кількістю напрямків, тому кожен українець та українка зможуть знайти собі місце у лавах нашої армії.
Зокрема, і для формування нових підрозділів для звільнення нашої країни. У такому режимі мобілізація триває фактично з літа минулого року. За останні кілька місяців істотних змін, що змусили б посилити мобілізацію в Україні не було.
На цей момент немає підстав для того, щоб інтенсифікувати мобілізацію,
– підсумував народний депутат.
Веніславський сказав, чи буде посилення мобілізації: дивіться відео
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