Залужний з дечим жорстко не погоджувався: обговорення змін у мобілізації було емоційним, – ЗМІ

Комітет Верховної Ради з національної безпеки та оборони обговорював проєкт закону щодо змін у мобілізації. На засіданні також були Валерій Залужний та Рустем Умєров.

Видання із посиланням на власні джерела пише, що перше обговорення законопроєкту про мобілізацію було дуже емоційним. Зокрема це стосувалося ідеї з електронними повістками та норм інвалідності.

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Як відреагував Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жорстко не погоджувався з деякими запропонованими нормами. Про це журналістам на умовах анонімності повідомив один з учасників засідання.

Він (Залужний – 24 Канал) виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і судимих. Він каже: армія це що, для поганих людей? Це не так. Але він також сказав: мені треба люди, росіяни вже призвали 400 тисяч і на червень готують ще декілька сотень тисяч, до 400 тисяч. Ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите,

– сказав неназваний співрозмовник.

За словами джерела, Залужний під час обговорення законопроєкту запевняв, що кожне життя намагатимуться зберегти. Головнокомандувач ЗСУ казав, що на кожного мобілізованого буде 80 днів навчання, а також наголошував, що йому потрібні люди.

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