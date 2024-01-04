Залужний з дечим жорстко не погоджувався: обговорення змін у мобілізації було емоційним, – ЗМІ
Джерело:NV
Комітет Верховної Ради з національної безпеки та оборони обговорював проєкт закону щодо змін у мобілізації. На засіданні також були Валерій Залужний та Рустем Умєров.
Видання із посиланням на власні джерела пише, що перше обговорення законопроєкту про мобілізацію було дуже емоційним. Зокрема це стосувалося ідеї з електронними повістками та норм інвалідності.
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Як відреагував Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жорстко не погоджувався з деякими запропонованими нормами. Про це журналістам на умовах анонімності повідомив один з учасників засідання.
Він (Залужний – 24 Канал) виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і судимих. Він каже: армія це що, для поганих людей? Це не так. Але він також сказав: мені треба люди, росіяни вже призвали 400 тисяч і на червень готують ще декілька сотень тисяч, до 400 тисяч. Ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите,
– сказав неназваний співрозмовник.
За словами джерела, Залужний під час обговорення законопроєкту запевняв, що кожне життя намагатимуться зберегти. Головнокомандувач ЗСУ казав, що на кожного мобілізованого буде 80 днів навчання, а також наголошував, що йому потрібні люди.
Інші заяви Головнокомандувача ЗСУ
- Залужний не так давно розкритикував західні ЗМІ через публікацію матеріалів про війну в Україні. Він зауважив, що деякі медіа взагалі не розуміють, що відбувається зараз у нашій державі.
- Генерал нещодавно також назвав свою головну помилку у російсько-українській війні. Він зізнався, що переоцінив ставлення російського військового керівництва до втрат серед окупантів на фронті.
- Головнокомандувач ЗСУ раніше запевнив, що Україна зможе забезпечити 500 000 мобілізованих усім необхідним. Також Залужний зазначив, що Заходу можна довіряти щодо підтримки нашої країни.
- Нагадаємо, Валерій Залужний, зі слів нардепа Олексія Гончаренка, разом із міністром оборони Рустемом Умєровим виступав за посилення мобілізації. Цей крок вони називали об’єктивною складовою російсько-української війни та пояснювали, що в іншому випадку нема кому буде боронити нашу державу.