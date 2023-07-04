Чому в Україні не відмовляться від вручення повісток на вулицях і кого найбільше потребують ЗСУ

В Україні представники ТЦК та СП продовжують зупиняти на вулиці чоловіків призовного віку. Полковник ЗСУ Олександр Тіщенко розповів, чому наразі Україна не може відмовитись від цієї практики.

За словами керівника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відмова від цього може поставити під загрозу мобілізацію в Україні. Адже відсоток добровольців наразі не є великим.

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Чому ЗСУ не відмовляться від практики "облав" на вулиці

Олександр Тіщенко розповів, що наразі добровільно у військкомат приходять 20% осіб з кількості тих, які вказані в плановому завданні ТЦК та СП. Причому половина з цих 20% – контрактники.

Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК – це не автоматична відправка до війська,

– розповів український полковник.

Він уточнив, що далі на чоловіка призовного віку чекає медичний огляд. Також ті, хто мають законні підстави, по стану здоров'я або інших причин не бути мобілізованими – не потраплять до армії.

Бійців яких спеціальностей наразі треба найбільше

Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки пояснив, що Збройні Сили України наразі потребують бійців всіх військових спеціальностей. Зокрема, мовиться про:

піхоту;

танкістів;

артилеристів;

льотчиків;

десантників.

Кожен навчальний центр має свою специфіку. В залежності від фаху, скеровуємо людей до відповідних навчальних центрів,

– пояснив Тіщенко.

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