Хто і де може вручати повістки: Кабмін затвердив постанову

Кабінет міністрів України визначив місця вручення повісток та уповноважених. Згідно з документом, повістки можуть видавати цілодобово.

Про це йдеться у відповідний постанові Кабміну від 16 травня 2024 року №560, передає 24 Канал.

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Де можуть вручати повістки

Повістки резервістам та військовозобов'язаним можуть вручати за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання.

Також повістки видаватимуть на місцях роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Хто має право вручати повістки

представники ТЦК – в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) – в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад – в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій – на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов'язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов'язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) – на усій території України.

Неявка до ТЦК після вручення повістки є порушенням, яке карається. Втім, існують винятки, за яких військовозобов'язаний може не з'явитися вчасно у ТЦК

Повістки розсилатимуть поштою

Згідно з новим Порядком, якщо військовозобов'язаний протягом 60 днів не уточнить дані в ТЦК, то йому надсилатимуть повістку поштою. Так, оповіщення почнуть надсилати поштою з 18 липня 2024 року.

Якщо й після цього призовник не з'явиться у військкоматі, то далі почнеться процедура заочних штрафів, відкриття виконавчого провадження і стягнення з особи відповідних коштів чи майна.