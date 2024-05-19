Мобілізація в Україні: що зміниться з 18 травня, для тих, хто ще не в війську

З 18 травня в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію. У Міноборони дали роз'яснення, що зміниться для громадян, які не є частиною Збройних Сил.

У структурі нагадали, що новий закон про мобілізацію передбачає вимогу оновити дані протягом двох місяців. Проте це не стосується тих, кого вже виключили з військово обліку.

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Обов'язки військовозобов'язаного

З 18 травня усі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають з'явитися у ТЦК, ЦНАП або скористатися мобільним застосунком для оновлення персональних даних. Наразі Резерв+ доступний для завантаження для IOS з App Store, а також для Android з Google Play Market.

Застосунок надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних,

– пояснили у Міноборони.

Після проходження процедури інформація з реєстру буде доступною у застосунку.

Якщо ж громадянин має статус "непридатний" та виключений з військового обліку, то їй не потрібно оновлювати дані.

Кожен чоловік віком від 18 до 60 років має носити при собі військово-обліковий документ. Для призовників це посвідчення про припис до військової дільниці, а для військовозобов'язаних та резервістів – військовий квиток.

Зміни з новим законом