Чи можна ігнорувати повістку у поштовій скриньці: пояснення юриста

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Повістку можуть вручити у публічному місці або навіть надіслати поштою, але у такому випадку потрібно врахувати кілька нюансів.

Під час мобілізації в Україні можуть нагадувати про необхідність з'явитися до ТЦК різними способами. Зокрема, нерідко розсилають повістки поштою – рекомендованим листом, або просто кидають у поштову скриньку, розповів юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

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Повістка у поштовій скриньці – неправильний метод

За словами юриста, цей спосіб оповіщення військовозобов'язаних не є належним способом, оскільки людина має особисто розписатися в отриманні документа.

Повістки у поштові скриньки можуть надсилати, щоб нагадати військовозобов'язаним, що у них є обов'язок навіть без повістки в окремих випадках з'явитися в ТЦК,

– пояснює адвокат.

Втім, відповідальності за неявку до ТЦК після таких повісток немає. Їх можна проігнорувати.

Важливо розуміти, який саме це лист

З іншого боку, багато залежить від того, який саме це лист. Наприклад, може приходити рекомендований лист, який треба отримати на пошті особисто і також розписатися в його отриманні.

"Якщо надсилається лист з описом вкладення, де вказано, що це повістка для конкретної особи, і при цьому людина її особисто отримала, вважаю, що це буде вважатися належним способом оповіщення. Адже в таких випадках військкомат тоді буде мати підтвердження (другий екземпляр опису та накладну з трек-номером), що документ отримала саме ця людина", – каже фахівець.

Якщо ж це звичайний лист, який просто кинули у поштову скриньку, то немає ніяких гарантій, що його отримає саме той, кому він адресований. Відповідно, і відповідальність за неявку до військкоматів в таких випадках відсутня.

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