Юристка пояснила, коли можна відмовитись від повістки

У перший день повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, в Україні оголосили загальну мобілізацію. Водночас існують підстави, з огляду на які громадянин може відмовитись від отримання повістки.

Важливо, що 9 жовтня 2023 року Верховна Рада вдев'яте голосувала за продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Цього разу – до 14 лютого 2024 року. Водночас про те чи можна відмовитись від повістки, розповідала юристка компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян.

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Законна відмова від повістки: чи це можливо?

Як зазначила юристка практики військового права, законна відмова від вручення повістки можлива в кількох випадках. Зокрема, громадянин, якому вручають відповідний документ, повинен мати конкретні та поважні причини, щоб відмовитись від нього.

Такий варіант розвитку подій можливий та цілком законний в окремих випадках, однак потрібно розуміти всі ризики та те, що відмовитись від отримання повістки без об'єктивних причин не можна,

– пояснила експертка.

Серед причини, які можуть бути підставою для відмови від повістки:

неправильні дані отримувача в повістці;

вручення повістки неуповноваженою особою;

відсутність печатки чи підпису комісара ТЦК та СП.

Водночас у разі відмови громадянина від повістки співробітник ТЦК повинен скласти відповідний акт у присутності свідків.

Однак пам'ятайте, що незначна помилка в повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття в ТЦК та СП у розумінні вимог закону,

– наголосила Тетяна Козян.

Якщо ви не з'явилися у центр комплектування у зазначений у повістці час, вам загрожує адміністративна відповідальність – тобто сплата штрафу. Однак також можлива кримінальна відповідальність.

Додамо наостанок, що бити працівників ТЦК є поганим рішенням, якщо ви не хочете отримувати повістку. На Сумщині 44-річний чоловік побив одного з військових центру комплектування, перед тим облаявши його. Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом – йому загрожує до 5 років позбавлення волі.