Чи можуть в Україні мобілізувати тих, хто не підлягає призову: пояснення ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація. У територіальному центрі комплектування пояснили, чи можуть призвати на військову службу тих, хто з якихось причин не підлягає цьому процесу.

На контрактну службу в Україні можуть прийняти тих, хто не підлягає призову за законодавством, однак є певні виключення. Про них розповів начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Роман Сушко.

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Усіх охочих відправляють на ВЛК

Сушко розповів, що ТЦК не може мобілізувати осіб з інвалідністю. Проте, якщо вони самі виявлять бажання служити, їх направляють на ВЛК. Тоді комісія вирішує, чи може людина служити.

Така сама ситуація і з тими, хто непридатний до військової служби за станом здоров'я. Якщо людина хоче служити, вона має написати заяву.

Також в Україні не можуть призвати людей віком понад 60 років, адже згідно з законом проходити військову службу можна тільки до 60 років.

Багатодітних можуть призвати, проте тільки, якщо ця особа сама напише заяву.

А ще я вимагаю заяву від його дружини, бо були випадки, коли через якісь непорозуміння з дружиною, негаразди в сім’ї, чоловік писав заяву на мобілізацію, його призивали, а потім до мене приходила дружина з дітьми та починали вимагати вернути чоловіка назад,

– додав Сушко.

Мобілізація в Україні: останні новини