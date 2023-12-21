"Оберіг" не синхронізований з іншими реєстрами: у ЗСУ пояснили, у чому проблема
Наразі в Україні існує проблема з проведенням певних мобілізаційних процесів. Єдину систему військовозобов'язаних поки що не можуть синхронізувати з іншими реєстрами.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Елетронний реєстр "Оберіг" змінить багато речей.
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"Оберіг" потребує законопроєкту
Володимир Фітьо розповів, що наразі всі паперові дані з ТЦК та СП цифровізувалися і тепер до них існує доступ прямо з комп'ютера. Це дає ряд переваг у проведенні мобілізаційних заходів.
Ми можемо сповіщати військовозобов’язаним в будь-якій точці країни, незалежно від їх місця реєстрації, і бачити відповідно ті дані, які були внесені, наприклад, у Львові, а повістку вручили в Києві. І бачимо чи військовозобов’язаний має причину для відстрочки, – пояснив Фітьо.
Однак наразі проблемою є те, що немає синхронізації цього реєстру з іншими, тому що не ухвалений відповідний закон. Щойно це станеться проведення самої мобілізації відбуватиметься простіше, це покращить її якість, зменшить корупційні ризики з обох сторін.
Окрім цього не витрачатиметься ресурс на перевірку даних – все міститиметься у електронному реєстрі. Там же можна буде побачити фах військовослужбовця. Наприклад, якщо потрібен водій категорії D, то оператор набере запит і він побачить всіх, хто має таку кваліфікацію.
Мобілізація в Україні
- Олексій Данілов повідомив, що питання мобілізації регулярно порушується на Ставці верховного головнокомандувача. Міноборони з Генштабом пропонують своє бачення, однак остаточне рішення за депутатами Верховної Ради. Володимир Зеленський хоче справедливого призову.
- Під час пресконференції 19 грудня Володимир Зеленський повідомив, що Генштаб та Головком подали запит на мобілізацію 450 – 500 тисяч людей. Президент зазначив, що це питання чутливе і потребує більше аргументів "за".
- Також під час розмови з журналістами Зеленський ствердно заявив, що жінок призивати до війська не будуть. Щодо зниження мобілізаційного віку до 25 років – якщо буде аргументовано, то президент підпише указ. Наразі підстави для цього є.