Що не так із законопроєктом про мобілізацію: членкиня Комітету вказала на серйозні проблеми
Джерело:"Радіо Свобода"
Соломія Бобровська розповіла про проблеми у законопроєкті про мобілізацію. Він потребує суттєвого допрацювання.
Членкиня Комітету безпеки, оборони та розвідки України Соломія Бобровська заявила, що до законопроєкту також йдуть зміни у Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративні правопорушення. У самому урядовому проєкті закону про мобілізацію є проблеми з половиною пунктів.
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Що не так із законопроєктом
Народна депутатка дала зрозуміти, що у Комітету є чимало зауважень.
Усі п'ять днів, коли засідав Комітет, і сьогодні ми продовжуємо засідати, іде обговорення по кожній фактично статті, і до кожної другої у нас є зауваження. Вони є або техніко-юридичного характеру, або по самому змісту цих статей,
– пояснила вона.
Бобровська наголосила, що до цього урядового законопроєкту ідуть ще зміни в кодекси, і це вже інший законопроєкт, який піде у спайці з ним. За її словами, там закладено "дуже багато неприємних речей: і збільшення штрафів, а також підвищення кримінальної відповідальності".
Фракція "Голос" та я особисто категорично проти таких підвищень і затягування гайок, і дозволу Національній поліції, наприклад затримувати людину від трьох годин до трьох діб з потребою вияснення чи персональних даних, чи стоїть людина на обліку. Тому що ми знаємо, як це трапляється, і знаємо ці дуже часті крадіжки з вулиць людей, які є незаконними. І за це не несуть, на жаль, співробітники ТЦК відповідальності,
– зауважила нардепка.
Бобровська назвала такі речі неприйнятними і зазначила, в українському суспільстві вони не працюють. Як пояснила депутатка, наше суспільство розуміє або пряник, або ідейну мотивацію, а не закручування та примус. За її словами, в українського суспільства є величезний запит на довіру та справедливість.
Інші новини про цей законопроєкт
- Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич не так давно припустив, що окремі норми у законопроєкті про мобілізацію значно змінять. За його словами, під час емоційних обговорень цього документу значна увага приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення тих бойових частин, які зазнали втрат, та тих, які планують розгорнути.
- Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) незадоволена цим законопроєктом. Представники організації побачили у ньому загрозу для економічного відновлення України, бо поточна ситуація може погіршитися через мобілізацію певних кадрів.
- Раніше голова Комітету Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна заявила, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію мають корупційні ризики. За її словами, представники Міноборони та Генштабу погодилися з висновком Комітету та пообіцяли усунути недоліки.