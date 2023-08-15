Чи можуть призвати людину, яка отримала відстрочку за станом здоров'я: відповідь юриста

Деякі призовники під час ВЛК отримують відсрочку від мобілізації на певний час. Втім, тих, хто її має, все одно можуть призвати на військову службу.

В Україні через війну з Росією триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, але деякі з них можуть отримати відстрочку за станом здоров'я.

Дивіться також Родичам загиблих або зниклих безвісти під час АТО дозволили виїжджати за кордон

Нюанси щодо відсрочки

До юристки Нелі Романенко звернувся 24-річний чоловік, який раніше не служив в армії та нещодавно мав операцію пахової грижі. Він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримав відстрочку на один місяць із подальшим визнанням придатності.

Вона пояснила, що у цьому випадку вирішальний буде, чи закінчувала людина військову кафедру. Якщо ні, то вона належить до категорії призовників.

"За законом призовник підлягає призову на строкову військову службу, однак, наразі призов на строкову військову службу не проводиться", – сказала Романенко.

За її словами, законодавство у сфері військового обов’язку, мобілізаційної підготовки та мобілізації не містить норм призову чоловіків з категорії призовників на військову службу за загальною мобілізацією.

Тобто призовника мобілізувати не можуть. Мобілізації підлягають лише військовозобов'язані. А статус військовозобов'язаного призовник отримає після досягнення 27 років.

"Отже, призову підлягають лише військовозобов’язані, про що зазначено як в законі, так і в указі президента України про загальну мобілізацію. Навіть під час воєнного стану призовники можуть бути призвані виключно на строкову службу", – зауважила юристка.

Водночас юристка зазначила, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9281, який зменшує граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Але проєкт закону поки що не підписав президент України.

За словами Нелі Романенко, зниження призовного віку до 25 років означає, що на військовий облік військовозобов'язаних братимуть тим, кому виповнилося 25 та 26 років. Тоді їх зможуть призвати у рамках загальної мобілізації.

Мобілізація в Україні: останні новини