"Мають діяти відповідно": у Трампа заговорили про мобілізацію 18-річних українців

Майбутній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що Україні варто знизити призовний вік до 18 років для вирішення проблем на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Волтца в етері телеканалу ABC News.

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Радник Трампа закликав до мобілізації 18-річних

Майк Волтц заявив, що важка ситуація на фронті в Україні – це наслідок нестачі людського ресурсу, а не військової допомоги від партнерів.

Майбутній радник Трампа окремо наголосив, що призовний вік "навіть не становить 18 років".

Коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті, варто зазначити: якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію "ва-банк", то й вони теж мають діяти відповідно,

– сказав Волтц в етері.

За його словами, таким чином Україна могла б залучити сотні тисяч нових солдатів до війська.

Важливо! Українська влада неодноразово заявляла, що мобілізація 18-річних наразі не планується. Зокрема Володимир Зеленський пояснював, що України повинна зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки, а не компенсувати це молодісью солдатів.

До слова, під час етеру Майк Волтц також заявив, що зараз триває підготовка до зустрічі новообраного президента США та російського диктатора Владіміра Путіна. Крім того, найближчим часом між Трампом і Путіним може відбутися телефонна розмова.