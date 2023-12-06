Яких студентів можуть залишити без відстрочки: у Раді розкрили деталі

Представник Володимира Зеленського у Верховній Раді пояснив, яким може бути новий закон про мобілізацію в Україні. Зокрема Федір Веніславський розповів про зміни для студентів.

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів про можливі зміни у законодавстві для студентів, що здобувають другу вищу освіту. Деяких з них можуть позбавити права на відстрочку від мобілізації.

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Що сказав Веніславський

Як пояснив нардеп, деякі здобувачі освіти можуть втратити право на відстрочку від мобілізації.

Ми передбачаємо, що мають право на відстрочку від призову лише ті особи, які здобувають наступний рівень освіти – наприклад, якщо після магістерського ступеня людина йде на аспірантуру. Тобто особи, які після однієї вищої освіти, здобувають другу вищу освіту – того ж рівня або нижчого рівня – для них відстрочки не буде,

– зауважив Веніславський.

Представник президента Україна у Верховній Раді пояснив майбутні законодавчі зміни на прикладі. Якщо людина отримала диплом магістра і юридичну освіту й зараз поступає на стаціонар задля здобуття другої освіти за іншою спеціальністю, то це не буде вважатися послідовною освітою. Така особа не матиме права на відстрочку від призову до лав ЗСУ.

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