Який призовний вік в Україні у 2025 році

В Україні воєнний стан і загальна мобілізація триватиме щонайменше до 9 травня 2025 року. У цей період до війська можуть забрати чоловіків від 18 до 60 років.

Зауважимо, що мобілізувати можна чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров'я, а також не мають відстрочки, передає 24 Канал.

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З якого віку мобілізують чоловіків в Україні

Згідно із законодавством, мобілізувати можуть:

військовозобов'язаних від 18 до 60 років, які служили в армії;

чоловіків 25 – 60 років без військового досвіду;

чоловіків 18 – 60 років, які зняті чи виключені з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішення ВЛК.

Чоловіків з 18 до 25 років можуть призвати до війська, якщо вони

пройшли строкову службу;

проходили службу за контрактом в Збройних Силах України;

пройшли альтернативну (невійськову) службу;

були звільнені з поліції, рядового складу МВС чи Держмитслужби;

є випускниками військової кафедри закладів вищої освіти;

визнані ВЛК непридатними до термінової служби в мирний час, але придатним у воєнний. Чоловіки з таким статусом є військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше ніж 25 років.

Зауважимо, що чоловіки від 25 до 60 років, які раніше отримали статус "обмежено придатних", повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року.

Чоловіки старше 50 років – нововведення

За законом в Україні можна мобілізувати чоловіків від 50 до 60 років. Втім, на практиці чоловіків віком 50 – 60 років мобілізують лише: