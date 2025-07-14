Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

14 липня президент Зеленський вніс до парламенту законопроєкти щодо продовження воєнного стану і мобілізації. Цього тижня Рада проголосує за них.

На сайті Верховної Ради з'явилися два нові проєкти законів, ініціатором яких виступив президент. Йдеться про документи під номерами 13471 та 13472, передає 24 Канал.

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Скільки ще триватиме мобілізація?

Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів, починаючи з 7 серпня до 5 листопада 2025 року.

Як повідомив нардеп Ярослав Желєзняк, парламент проголосує на цьому пленарному тижні. Голосування за продовження загальної мобілізації та військового стану вже буде 16 раз з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що глава держави підписав закон, який гарантує виплату грошової компенсації військовослужбовцям за всі невикористані дні як основної, так і додаткової відпустки у разі звільнення з військової служби.

У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає – кошти передаються у спадщину.

Крім того, президент підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.