Воювати відправлять всіх: Путін ухвалив остаточне рішення

Через неймовірну потребу в особовому складі на тлі відсутності серйозних просувань на фронті російське військово-політичне командування все ж таки вирішило провести чергову хвилю мобілізації. На відміну від попередньої "часткової", цього разу у Кремлі хочуть спробувати мінімізувати для себе наслідки подібного геть не популярного кроку.

Путін та його оточення зовсім не збираються відмовлятися від ідеї якщо ж не здобути якомога більш швидку перемогу на українському фронті, то хоча б затягнути війну та перевести її у заморожений стан. Для цього вже найближчим часом у Росії проведуть масову мобілізацію. Якими будуть її наслідки для Кремля, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Під час оголошення "часткової" мобілізації наприкінці вересня 2022 року, Путін фактично оголосив у Росії воєнний стан, але побоявся називати речі своїми іменами та запровадив так званий "середній рівень реагування" у Криму та прикордонних з Україною регіонах. Тепер, майже через пів року після цього, бункерний фюрер остаточно припинив гратися зі своїм населенням у підміну понять.

Армія закінчилася тричі, потрібне свіже "мясо"

Треба зазначити, що кремлівський диктатор, по великому рахунку, вже сильно затягнув із рішенням про продовження масової мобілізації і загалом намагався максимально відтермінувати цей крок. Справа в тому, що ще у березні 2022, згідно зі всіма підрахунками російської розвідки, а також доповідями Шойгу та Герасимова, Росія вже мала святкувати перемогу. Однак цього не сталося: професійна армія швидко була змушена демонструвати "жести доброї волі" на Київщині, Чернігівщині та Сумщині, а після цього й взагалі загрузла на інших напрямках. При цьому тактика маневреної оборони дала змогу захисникам України нанести окупантам непоправних втрат. І вже тоді було зрозуміло, що Росії треба або виводити свої обвуглені війська, або проводити мобілізацію та заганяти на фронт геть не підготовлених "Ваньок".

Путін обрав другий варіант, але зробив це настільки із запізненням, що перші сто тисяч чмобіків кинули на передову просто "з коліс". Інші мобілізовані вже проходили певну підготовку, стріляли з кулеметів та пиячили на полігонах. Звісно, були й підрозділи, де до злагодження особового складу підходили достатньо ретельно.

Тим не менше, населення Росії не зовсім оцінило сам факт мобілізації, що змусило кремлівське керівництво оголосити про її зупинку, а також на кілька місяців взагалі накласти військкоматам та поліцейським табу на пошуково-каральні рейди для відлову майбутнього "гарматного м'яса". Не зраділи масовому набору до армії й в уряді країни-бензоколонки, оскільки величезна кількість цілком працездатних росіян скористалися тим, що кордони не були закриті. Саме так держава-терористка втратила купу більш-менш спеціалістів, а на додаток воєнкоми ще й переловили чимало інших фахівців, знищивши цілі галузі економіки.

Ба більше, через неможливість фінансування армії у повному обсязі Москві довелося принаймні частково перекладати утримання війська на цивільних. Зрозуміло, що всі ці чинники представники глибинного народу не оцінили.



Росія не здатна прогодувати свою армію / Фото з ворожих соцмереж

Та й сам факт мобілізації став для росіян чимось на кшталт холодного душу, бо все суспільство жило з думкою про те, як "СВО йде за планом", і вважало, що "Україну знищать професіонали", тоді як звичайні росіяни просто спостерігатимуть за війною з екранів телевізора. Усвідомлення того, що Росія цю війну ніяк не виграє, було для адептів Путіна достатньо болісним.

Крім того, збільшення чисельності загарбників в Україні призвело до стрімкого підвищення втрат, адже Кремль, не маючи достатньої кількості техніки, просто нагнав на фронти здебільшого стрілецькі загони. Росія почала захлинатися від потоку трун навіть попри тактику не забирати своїх із поля бою, а також спалювати тіла чи ховати загиблих десь у Криму, не вивозячи їх додому.



Наприклад тіло власника цього взуття навіть додому не привезли / Фото Генштабу

Фактично за рік війни армія Росії закінчилася тричі. А через "часткову" мобілізацію – перетворилася на здебільшого загони низькокваліфікованої піхоти, яку ніхто з командирів не рахує, а у кожного мешканця боліт з'явився родич чи знайомий, який загинув на у зоні бойових дій.

Війна так чи інакше прийшла практично у кожну російську родину. Крім, звісно, депутатів Держдуми, пропагандистів чи олігархів, які повивозили своїх дітей за кордон.

Після зимової кампанії Росія підійшла до крайної необхідності проводити чергову хвилю мобілізації. Адже попередня закінчилася для Путіна хіба що захопленням кількох населених пунктів на Донбасі ціною десятків тисяч солдатів. До того ж у Кремлі намагаються хоч якось не довести до тих провалів, якими закінчилися попередні контрнаступи Сил оборони України, і хочуть мати резерв хай навіть зовсім небоєготових чоловіків для зупинки ЗСУ у випадку прориву на фронті.

Війна так і не стала народною

Зрозуміло, що абсолютна більшість росіян аж ніяк не виступають проти війни з Україною. Навіть ті, хто прикидається лібералом чи опозіціонером, відчувають незадоволення не через те, що їх народ вчиняє геноцид, а що влада не забезпечила швидку перемогу. Однак і казати про те, що Путіну вдалося зробити війну по-справжньому народною, геть не можна. Адже одурманені пропагандою добровольці вже майже закінчилися, а ледве не більшість загарбників покірно йдуть на забій через можливість заробити. Але і таких стає все менше.

Напередодні Готуються збільшувати свої втрати: у Росії з'явилися електронні повістки

Звісно, це аж ніяк не заважатиме Кремлю набрати у військо потрібну кількість бійців, роздати їм багнети та відправити відбивати танкові атаки. Проте навіть "часткова" мобілізація не була для воєнкомів легкою. Так, вони загнали до лав армії понад 300 тисяч осіб та повитягували на фронту купу зеків, але при цьому на болотах вили навіть пропагандисти. Який мобілізаційний план наразі підготують у ворожому генштабі, невідомо, однак вже зараз зрозуміло, що репресійні правки у закони були прийняті не від того, що перед військкоматами стоять черги з бажаючих перетворитися на білу "Ладу". Оскільки ж минулого разу до війська заганяли буквально силоміць, відтепер у Кремлі вирішили не припускатися подібних помилок. Мовляв, хто не прийде по повістці, не зможе вижити ніяк. Тоді не доведеться ходити торговельними центрами та утримувати майбутніх солдатів у клітках до моменту відправки до військкомату.



Мобілізовані у клітках / Фото з російських соцмереж

Саме для закриття гештальту Путіна Держдума й прийняла відверто репресивні поправки до законів, які передбачають:

введення електронного реєстру військовозобов'язаних;

розсилку електронних повісток;

автоматичну заборону на виїзд за кордон після отримання повістки;

скасування водійських прав у разі неявки до військкомату;

заборону купувати чи продавати нерухоме майно;

блокування можливості взяти кредит.

Тобто відтепер воєнні злочинці, що сидять у владі Росії, не змушуватимуть воєнкомів шукати майбутніх окупантів, а навпаки зроблять так, аби солдати самі йшли "на уточнення даних".

При цьому відчуватимуть подібні заходи на собі не лише ті, хто належить до так званого середнього класу, а вже геть усі. Звісно, пересічний мешканець якогось забутого богом села, навіть мріяти не може про виїзд за кордон на відпочинок, а от без кредиту чи прав прожити аж ніяк не зможе.

Вся економіка країни-бензоколонки була побудована так, щоб доходи середньостатистичного росіянина ніяк не покривали його розходів – тоді на фоні боргової ями путінський "раб" вважатиме службу в армії із зарплатою у 200 тисяч манною небесною, а родини таких годувальників й взагалі бажатимуть їм смерті заради кількох мільйонів компенсації. Згідно з різними відкритими даними, близько 55% населення Росії мають непогашену заборгованість, але й це ще не все. Кожен третій кредит, який видали у 2022 році, брали ті жителі боліт, які мають віддавати понад 80% свого заробітка виключно для розрахунків із банками чи мікрофінансовими організаціями.



Росіян заганятимуть на війну завдяки величезним боргам / Скриншот ворожих псевдоЗМІ

Тобто аби колектори не спалили їм барак, десятки мільйонів жителів Росії вимушені кожного місяця залізати у нові борги – просто щоб розраховуватися з попередніми кредитами. То ж блокування такої можливості без явки до військкомату призведе до утоворення черг до воєнкомів. Особливо із урахуванням того, що всім "щасливчикам", які отримають повістки, заблокують варіанти погасити борги за рахунок продажу майна.

Чи здатна російська армія "перетравити" велику кількість мобілізованих

Зрозуміло, що більшість таких боржників за наказом Путіна-Шойгу одразу відправлятимуть на загибель у степах Донбасу, однак практика показує, що сама система аж ніяк не здатна забезпечити поповнення на рівні потрібних мільйонів осіб. У першу хвилю "часткової" мобілізаціі Кремлю вдалося за 3 місяці назбирати лише 300 тисяч, і це було ще у момент, коли більшість росіян навіть не здогадувалися про масштаби війни та втрат Росії.



Втрати Росії на війні змушують Кремль йти на чергову мобілізацію / Фото "Оперативний ЗСУ"

Але ж зігнати до лав загарбницької армії велику кількість не зовсім мотивованих осіб – одна справа, а от хоч якось їх забезпечити хоча б їжею та формою, – зовсім інша. А ще їх треба організувати, а з цим у Кремля взагалі проблеми. Дострокові випуски курсантів військових вишів, скорочена підготовка офіцерів та розстрільні загони – не те, на чому може триматися насправді величезна армія на фоні шокуючих втрат, нестачі техніки та команд на рівні "взяти за будь-яку ціну".

Звісно, відсутність демобілізації строковиків, а також тотальна мобілізація населення зможуть відтягнути поразку Росії у війні, однак у найкращому для Путіна випадку це призведе лише до певного стримання контрнаступу українських сил, і аж ніяк не до взяття Києва. Натомість економічне та соціальне напруження через подібне лише зростатиме. Особливо на фоні інших поправок, прийнятих Держдумою, які дозволяють вступати на військову службу одразу після закінчення школи. Тобто потенційно у Кремлі готуються заганяти вчорашніх підлітків на строкову службу, примушувати підписувати контракти та у врешті – відправляти на війну. Або ж взагалі відкрито направляти строковиків на фронт. Таке рішення, по великому рахунку, є лише питанням часу, бо бункерний фюрер дуже боїться втрачати рейтинг.