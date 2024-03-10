Мобілізація засуджених: Малюська висловив радикальну позицію щодо питання

В Україні планують дозволити мобілізовувати окремі категорії засуджених. Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що міністерство розробило збалансований проєкт закону, хоч сам він має більш жорстку позицію.

На думку очільника Мін'юсту, військові повинні самі вирішувати, кого мобілізовувати. Водночас проєкт закону про призов засуджених передбачає певні обмеження по категоріях.

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Позиція Малюськи більш жорстка

Денис Малюська розповів, що у питанні мобілізації засуджених є дві позиції – офіційна від Мін'юсту, а також його особиста. Однак пропозиція міністра більш радикальна, яка, на його думку, не буде підтримана депутатами – тому її не транслюють.

Позиція Мін'юсту – за окремі категорії злочинів відправляти на фронт не можна. Ми цю позицію оформили, вона дійсно зрівноважена, збалансована, і вона є інституційною позицією Мін’юсту,

– зазначив він.

Особиста позиція з очільника Мін'юсту же полягає у тому, щоб надати право військовим, військовій розвідці вибирати усіх, будь-кого, кого вони бажають. Однак ця позиція навряд чи має перспективи підтримки у парламенті.

Водночас Малюська додав, що це відрізняється від того, що робила ПВК "Вагнера". До засуджених у Росії було радикальне та жорстке ставлення з порушеннями прав людини. Україна ж обирає інший напрям.

Ми цього не хочемо. Ми не хочемо, щоб люди з в'язниць ставали м'ясом, щоб у них було менше прав, чи гірше забезпечення, це конституційно неправильно,

– зазначив міністр.

Він акцентував, що влада хоче навпаки, зрівняти засуджених у правах з іншими. Раніше деякі особи, щоб уникнути мобілізації, вчиняли дрібне правопорушення – вони отримували судимість. Таким чином вони отримували імунітет до призову.

Мобілізація засуджених