Мають бути на фронті, а не в тилових частинах: що кажуть в Раді про мобілізацію засуджених

Очільник Мін'юсту Денис Малюська днями заявив, що тисячі засуджених можна залучити до війська. Нардепи пояснили, на що звертатимуть увагу при ухваленні проєкту закону.

Своєю чергою міністр юстиції України запевнив, що очікує на швидке ухвалення ідеї, адже щодо неї немає серйозного спротиву. Ініціативу мобілізації засуджених прокоментували в ефірі телемарафону члени комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки нардеп від "Слуг народу" Олександр Федієнко та нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Фріз, пише 24 Канал.

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Що думають в Раді про мобілізацію засуджених

Ірина Фріз зазначила, що у випадку, якщо це ініціатива уряду, то законодавці очікуватимуть на документ.

Що стосується тих людей, які відбули своє покарання, то вже в цьому законопроєкті про зміни до мобілізації міститься норма, яка буде дозволяти тим, хто вже відбув свій строк покарання, мати право бути мобілізованим,

– заявила нардепка.

Вона також уточнила, що наразі такого права ці люди не мають.

Нардеп від "Слуг народу" Олександр Федієнко розповів, що не розуміє, як з юридичного погляду можуть мобілізувати людей, які перебувають в СІЗО та очікують вироку. Адже, коли буде обвинувачувальний вирок, то людину все-таки доведеться забирати з війни, щоб вона відбувала рішення суду.

"Зараз відбуваються консультації з військовими, адже це їм надалі здійснювати комунікації з такими людьми й деякі військові схиляються до того, що вони згодні працювати з такими людьми. А деякі не хочуть… Тому я особисто вважаю, що тим, хто вже відбув покарання, таке право (бути мобілізованим – 24 Канал) треба надати. Ті, хто все-таки в СІЗО чекають вироку, то ми не можемо їм надати такого права", – заявив нардеп.

Однак сказав, що звинуваченим за нетяжкими статтями, яких військові готові прийняти до себе, можна надати відповідне право. Олександр Федієнко пояснив, що людям треба дати альтернативу.

"Тобто, якщо вони звинувачені за нетяжкими статтями й готові виправдати себе на фронті, то ми повинні, умовно кажучи, замінити надалі їм перебування на фронті, не в тилових частинах, а саме на фронті. За умови, що вони самі згодні. Це їхнє право...", – пояснив нардеп.

Що відомо про мобілізацію засуджених