14:47
18 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини економіки
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Мобільний банкінг Промінвестбанку вже не працює: причина

      1195 Читать новость на русском
      / ukranews.com

      Промінвестбанк припиняє можливість фізичних осіб користуватися системою дистанційного обслуговування, зокрема мобільним банкінгом.

      Зміни вступлять у дію 10 грудня 2019 року. Водночас юридичні особи все ще матимуть можливість використовувати систему дистанційного керування рахунками "Клієнт-Банк", повідомили на сайті Промінвестбанку.

      Читайте також: Голові "Укрексімбанку" Гриценку оголосили підозру на 78 сторінках

      Як повідомляють у банку, такі зміни пов’язані з тим, що поступово банк припиняє працювати з фізичними особами.

      Що було до того?

      • Державна виконавча служба раніше заарештувала акції "Промінвестбанку".
      • Наприкінці серпня 2019 року був призначений аукціон з їх продажу. Стартова ціна пакета стартувала з 532,099 мільйонів гривень. Але фондова біржа у встановлений строк не отримала заявок на його купівлю.
      • У вересні Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури заарештував центральний офіс Промінвестбанку в столиці та ще 15 належать банку об'єктів нерухомості.
      • У II кварталі 2019 року Промінвестбанк закрив 31 відділення.
      • До кінця року банк припиняє обслуговування платіжних карт MasterCard.

      Що відомо про Промінвестбанк?

      • Промінвестбанк заснований в 1992 році.
      • Російський Зовнішекономбанк володіє 99,7726% акцій Промінвестбанку.
      • За даними НБУ, станом на 1 жовтня 2019 року за розмір загальних активів банку становив 37,661 мільярда гривень. Промінвестбанк займав 12 місце серед 76 чинних банків в Україні.
      Як лікувати герпес: поради лікаря
      сьогодні
      6517
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Додатки Техно НБУ Банки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Протести у Гонконзі тривають: причини та наслідки
      сьогодні , 14:15 Протести у Гонконзі тривають: причини та наслідки
      2494
      Полювання на олігархів: як Бахматюк співпрацював з попередньою владою
      сьогодні , 13:00 Полювання на олігархів: як Бахматюк співпрацював з попередньою владою
      Сергій Лещенко 536
      Сколько нас: почему перепись населения нужна Украине и ее экономике
      сьогодні , 12:00 Сколько нас: почему перепись населения нужна Украине и ее экономике
      Блог Медіа 541
      Бойовики цинічно використовують Горлівський будинок-інтернат: з людей зробили "живий щит" – фото
      сьогодні , 11:30 Бойовики цинічно використовують Горлівський будинок-інтернат: з людей зробили "живий щит" – фото
      Михайло Макарук 714
      Демократія або смерть: протести у Гонконзі переросли в Майдан
      сьогодні , 11:02 Демократія або смерть: протести у Гонконзі переросли в Майдан
      Богдан Мірошниченко 1489
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук