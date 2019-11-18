Мобільний банкінг Промінвестбанку вже не працює: причина

Промінвестбанк припиняє можливість фізичних осіб користуватися системою дистанційного обслуговування, зокрема мобільним банкінгом.

Зміни вступлять у дію 10 грудня 2019 року. Водночас юридичні особи все ще матимуть можливість використовувати систему дистанційного керування рахунками "Клієнт-Банк", повідомили на сайті Промінвестбанку.

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Як повідомляють у банку, такі зміни пов’язані з тим, що поступово банк припиняє працювати з фізичними особами.

Що було до того?

Державна виконавча служба раніше заарештувала акції "Промінвестбанку".

Наприкінці серпня 2019 року був призначений аукціон з їх продажу. Стартова ціна пакета стартувала з 532,099 мільйонів гривень. Але фондова біржа у встановлений строк не отримала заявок на його купівлю.

У вересні Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури заарештував центральний офіс Промінвестбанку в столиці та ще 15 належать банку об'єктів нерухомості.

У II кварталі 2019 року Промінвестбанк закрив 31 відділення.

До кінця року банк припиняє обслуговування платіжних карт MasterCard.

Що відомо про Промінвестбанк?