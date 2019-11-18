Мобільний банкінг Промінвестбанку вже не працює: причина
Промінвестбанк припиняє можливість фізичних осіб користуватися системою дистанційного обслуговування, зокрема мобільним банкінгом.
Зміни вступлять у дію 10 грудня 2019 року. Водночас юридичні особи все ще матимуть можливість використовувати систему дистанційного керування рахунками "Клієнт-Банк", повідомили на сайті Промінвестбанку.
Читайте також: Голові "Укрексімбанку" Гриценку оголосили підозру на 78 сторінках
Як повідомляють у банку, такі зміни пов’язані з тим, що поступово банк припиняє працювати з фізичними особами.
Що було до того?
- Державна виконавча служба раніше заарештувала акції "Промінвестбанку".
- Наприкінці серпня 2019 року був призначений аукціон з їх продажу. Стартова ціна пакета стартувала з 532,099 мільйонів гривень. Але фондова біржа у встановлений строк не отримала заявок на його купівлю.
- У вересні Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури заарештував центральний офіс Промінвестбанку в столиці та ще 15 належать банку об'єктів нерухомості.
- У II кварталі 2019 року Промінвестбанк закрив 31 відділення.
- До кінця року банк припиняє обслуговування платіжних карт MasterCard.
Що відомо про Промінвестбанк?
- Промінвестбанк заснований в 1992 році.
- Російський Зовнішекономбанк володіє 99,7726% акцій Промінвестбанку.
- За даними НБУ, станом на 1 жовтня 2019 року за розмір загальних активів банку становив 37,661 мільярда гривень. Промінвестбанк займав 12 місце серед 76 чинних банків в Україні.
сьогодні
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі