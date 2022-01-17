На момент судового засідання Порошенко перебуває у розшуку МВС

Петро Порошенко перебуває у внутрішньодержавному розшуку МВС. Це – інформація станом на 17 січня, поки все ще триває суд над політиком.

У відомстві вказали, що п'ятого українського президента розшукує СБУ. Його підозрюють у державній зраді та сприянні бойовикам на Донбасі.

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"Зник", коли не прийшов на допит у ДБР

На сайті МВС зазначили, що Порошенко переховується від органів досудового розслідування. Там уточнили й дату "його зникнення" – 24 грудня 2021 року. Очевидно, це зробили після того, як нардеп 23 грудня не з'явився на допит у ДБР. Замість нього туди прийшли його адвокати.



Політик – у розшуку МВС / Скриншот з офіційного сайту

Крім цього, у МВС зауважили, що є ухвала про затримання Порошенка і доставлення до суду. Втім, адвокати політика раніше заявляли, що у цьому немає потреби. Мовляв, він сам прибуде на засідання, коли повернеться в Україну. Врешті, так і сталося.

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Цю інформацію розмістили на сайті, який є копією офіційної бази МВС. Там вказано, що останнє оновлення відбулося 15 січня о 07:47.