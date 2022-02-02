Монастирський бачив відео із ДТП з Трухіним ще до його публікації, – ЗМІ

Тема ДТП зі "слугою" Олександром Трухіним набула нового розголосу після розслідування журналістів. Вони стверджують, що глава МВС Денис Монастирський бачив відео з нардепом, зняте на нагрудні камери поліцейських, ще до того, як його опублікували у ЗМІ.

Через 2 тижні після ДТП "слуга" прийшов до Верховної Ради. Щоправда, тоді Трухін відмовлявся сказати, чи був він за кермом – заявляв, що дані "засекречені".

До теми МВС прокоментувало відео з Трухіним: кажуть, що спроби "домовитися" з Монастирським не було

За інформацією джерел видання, на цей момент Монастирський вже нібито бачив відео з нагрудних камер патрульних поліцейських.

У МВС, коментуючи ролик, зазначили, що справа належить до підслідності ДБР. Відомство відкинуло заяви про ймовірні спроби нардепа "домовитися" з міністром.

ДБР кажуть, що не мали відео

У Державному бюро розслідувань заявили, що відео з перших хвилин після ДТП, яке опублікували журналісти, у них не було. Переконують, що допитували поліцейського, який надав журналістам ці кадри, але тоді він про них не розповідав. Однак тепер ДБР долучить відео до розслідування. ДТП з Трухіним: головне

Що відомо про ДТП за участю нардепа Трухіна: