Монастирський бачив відео із ДТП з Трухіним ще до його публікації, – ЗМІ
Джерело:"Українська правда"
Тема ДТП зі "слугою" Олександром Трухіним набула нового розголосу після розслідування журналістів. Вони стверджують, що глава МВС Денис Монастирський бачив відео з нардепом, зняте на нагрудні камери поліцейських, ще до того, як його опублікували у ЗМІ.
Через 2 тижні після ДТП "слуга" прийшов до Верховної Ради. Щоправда, тоді Трухін відмовлявся сказати, чи був він за кермом – заявляв, що дані "засекречені".
До теми МВС прокоментувало відео з Трухіним: кажуть, що спроби "домовитися" з Монастирським не було
За інформацією джерел видання, на цей момент Монастирський вже нібито бачив відео з нагрудних камер патрульних поліцейських.
У МВС, коментуючи ролик, зазначили, що справа належить до підслідності ДБР. Відомство відкинуло заяви про ймовірні спроби нардепа "домовитися" з міністром.
ДБР кажуть, що не мали відео
У Державному бюро розслідувань заявили, що відео з перших хвилин після ДТП, яке опублікували журналісти, у них не було. Переконують, що допитували поліцейського, який надав журналістам ці кадри, але тоді він про них не розповідав.
Однак тепер ДБР долучить відео до розслідування.
ДТП з Трухіним: головне
- ДТП з нардепом сталась ще 23 серпня під Києвом. Постраждали 6 людей. Серед них – голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- У поліції зазначили, що матеріали справи передали у ДБР, адже фігурантом справи є депутат.
- Спочатку Трухін намагався приховати факти аварії, а потім виправдовувався. Він сказав, що нібито не збирався нічого приховувати, за кермом п'яним не був.
- Згодом журналісти оприлюднили розслідування про ДТП. На кадрах видно, як нардеп намагається домовитися з поліцейським, щоб уникнути відповідальності.
- Після розголосу політика виключили з партії "Слуга народу".
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова скерувала до НАБУ доручення відкрити кримінальне провадження проти нардепа.
Що відомо про ДТП за участю нардепа Трухіна: