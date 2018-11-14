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      Мораторій на вирубку лісів треба запроваджувати негайно, – Тимошенко

      119 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Нова влада запровадить мораторій на вирубку українських лісів і притягне до відповідальності всіх, хто винен у знищенні природних ресурсів України.

      Про це Юлія Тимошенко заявила під час прес-конференції у Рівному, йдеться на сайті партії.

      Лідер "Батьківщини" наголосила, що вирубка лісів – це окреме трагічне питання для України.

      "Україна зараз посіла перше місце за експортом до ЄС нелегальної деревини. І це не ми визначили, а британська неурядова організація. За останні 4,5 роки контрабанда деревини до ЄС зросла на 75%. Вирубка нелегальна йде масова", – констатувала вона.

      Вона переконана, що на сьогодні лише 11% території України заліснені, а це вже показник, який межує з показником екологічної катастрофи.

      Юлія Тимошенко нагадала, що нещодавно в парламенті ухвалили законопроект, який запроваджує мораторій на вирубку лісів.

      "Цей законопроект запроваджував не тільки мораторій на вирубку лісів, він ще й запроваджував кримінальну відповідальність тих людей, які займаються нелегальною вирубкою лісів", – повідомила вона і зауважила, що президент Порошенко наклав вето на цей закон.

      "Це означає, що він спільник, що він бере участь у розподіленні цих грошей, які отримують від нелегального експорту деревини", – підсумувала Юлія Тимошенко.

       

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко Екологія ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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