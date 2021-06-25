Був би нагородою для Путіна за агресивну політику, – прем'єр Польщі про саміт ЄС з Росією

25 червня 2021 , 15:50
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Джерело:

TVN24

Саміт Росії та Європейського Союзу не треба організовувати. Адже це буде для президента Володимира Путіна нагородою.

Проти такої зустрічі виступив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Водночас Європейська Рада засуджує дії Росії.

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За словами політика, Європейська Рада не планує перезавантажувати відносини з Росією. Також відкинули і пропозицію зустрітися на найвищому рівні без припинення агресивної і провокативної політики Росії. Зокрема щодо найближчих держав-сусідок і країн ЄС.

Наразі це була б нагорода для президента Росії за його послідовну, але, на жаль, агресивну політику провокування сусідів, різних атак,
– наголосив Моравецький.

Як відзначив польський прем'єр, Рада засудила хакерські атаки на країни Євросоюзу – Ірландію та Польщу.

Нагадаємо! На Польщу 15 червня  здійснили кібератаку на офіційних осіб країни. В державі з'ясували, що це зробили з території Росії.
Раніше, 21 травня, відбулась хакерська атака на Національну службу охорони здоров'я Ірландії. Підозрюваним є угруповання Wizard Spider, яке базується у Санкт-Петербурзі.

Саміт ЄС з Путіним: що відомо

  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила за прямі контакти ЄС із Росією.
  • Лідери Європейського Союзу відхилили пропозицію Меркель провести зустріч з президентом Росії.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вимагає пояснень від Франції та Німеччини за ініціативу щодо саміту.
Автор: Анастасія Мигидюк