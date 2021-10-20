Москва офіційно визнала участь росіян у війні на Донбасі, – Україна в ТКГ

Українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що Росія офіційно визнала участь своїх громадян у збройному конфлікті на Донбасі. Там закликали державу-агресорку піти далі та взяти на себе відповідальність за розв'язання та продовження війни на Сході України.

Так українська делегація прокоментувала вимогу російського Міністерства закордонних справ допустити його представників до бойовика Андрія Косяка, якого захопили Збройні сили України.

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Росія визнала участь своїх громадян у війні на Донбасі

Делегація України у ТКГ заявила, що російське МЗС офіційно визнало участь російських громадян в збройному конфлікті на Сході України.

Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко,

– зазначили у делегації.

Там також побажали російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар'єра – "офіційного визнання повної відповідальності керівництва Росії за розв'язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на Донбасі".

В українській делегації у ТКГ підсумували, що це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання.

До допису там додали посилання на коментар офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової "у зв'язку із затриманням в Україні громадянина Росії Андрія Косяка".

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