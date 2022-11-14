У Москві "замінували" Останкінську телевежу
У Москві надійшло повідомлення про мінування одного із символів роспропаганди. Мовиться про Останкінську вежу, яка має понад 500 метрів висоти. Повідомлення про це традиційно надійшло анонімно.
Цю інформацію написали російські пропагандистські ЗМІ. За їхніми даними, вежу вже перевіряють на наявність вибухівки.
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Вежа в Москві нібито замінували
За даними російських видань, надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху Останкінської телевежі.
Також "заміновано" екскурсійне бюро вежі та каси. Інформація перевіряється,
– повідомило джерело.
Російська преса не повідомила, чи евакуювали людей з території башні. Станом на 15:30 14 листопада ще невідомі результати перевірки башні екстреними службами.
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Фейкові мінування до яких, найімовірніше, причетна Росія
- Наприкінці жовтня 2022 року росЗМІ написали, що у Москві нібито заклали вибухівки у всіх торгових центрах.
- Відразу ж російська пропаганда в усьому звинуватила Україну. А вибухотехніки пішли ще далі – вони вирішили перевірити торгові центри вибірково.
- Повідомлення про фейкові мінування також були в тимчасово окупованому Криму. Буквально 11 жовтня про евакуацію оголосили у школах Червоногвардійського району, школах і дитсадках Євпаторії, Феодосії, Керчі, а також Бахчисарайського району. Це трапилось в той же день, коли росіяни атакували Україну ракетами.
- Згодом 17 жовтня окупанти повідомили, що в Керчі "замінували" усі школи та дитсадки. Звісно ж, повідомлення виявились неправдивими.
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