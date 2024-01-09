Ворог намагається виснажити ППО: чи можливий дефіцит ракет до систем Patriot

Окупанти не припиняють бити по тиловій території України. В ніч на 8 січня вони здійснили чергову масовану атаку, використавши крилаті, балістичні, зенітні ракети та ударні дрони-камікадзе.

Водночас деякі аналітики написали, що масованими ударами росіяни намагаються виснажити запаси ракет для систем ППО Patriot, поки американські союзники ще не ухвалили наступний пакет військової допомоги. Ці припущення для 24 Каналу прокоментував офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

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Військовий запевнив, що не варто зважати на подібні маніпуляції – дефіциту з постачанням ракет для західних систем ППО не виникне. Україна стабільно продовжує отримувати подібну зброю від союзників. Так, напередодні Нового року Україна отримала чергову партію.

Ми продовжуємо посилювати нашу ППО. І варто сказати, що на сьогодні вона одна з найефективніших у світі. Адже за наявності тих систем ППО, які є в ЗСУ, збивати такий великий відсоток повітряних цілей противника сьогодні не може жодна країна у світі,

– наголосив Березовець.

ППО – пріоритет

Наразі лише дві країни у світі на практиці реально доводять ефективність тих чи тих засобів, винайдених у світі, і володіють реальним бойовим досвідом – Україна та Ізраїль. До того ж два найбільших виробники засобів ППО світі за межами США – Норвегія та Японія оголосили про початок співпраці з Україною в цій галузі. Це ще раз доводить, що затримки з постачанням ракет не очікується.

До речі, напередодні конгрес США таки розблокував свою роботу. Очікується, що найближчим часом будуть досягнуті домовленості між представниками демократичної та республіканської партій, що відкриє шлях для відновлення фінансування України.

Цей пакет військової допомоги може бути ухвалений вже найближчими тижнями, коли запрацює нижня палата конгресу. Попри бурхливий початок передвиборчих перегонів, все ж більшість експертів схиляються до думки, що Україна отримає допомогу, а системи ППО наразі є в пріоритеті,

– резюмував офіцер ЗСУ.

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