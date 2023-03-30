Чи може Китай допомагати Росії у війні проти України: які цілі Пекіна

В міністерстві оборони Китаю заявили про готовність співпрацювати з російськими військовими по кількох напрямках нібито для забезпечення "справедливості у світі".

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу. що Китай продовжує свою політику, спрямовану на шантаж США і Заходу загалом.

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Пекін займається геополітикою

За його словами, також вона спрямована на те, що з точки зору Китаю, Росія не може програти остаточно.

Якби Китай дійсно хотів перемоги Росії, він забезпечив би її всією тією зброєю, яку країна-агресорка в нього запитувала ще у квітні минулого року,

– наголосив експерт.

Проте він вважає, що Пекін більшою мірою займається власною геополітикою. Йому треба готуватись не стільки до війни Росії проти України і проти Заходу, скільки до власної війни за Тайвань.

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Кінцеве розв'язання питання

"Китайська влада і армія не приховують, що вся та модернізація, яка пройде до 2025 – 2027 років, спрямована в першу чергу на кінцеве "розв'язання тайванського питання", – підкреслив він.

На думку Олександра Краєва, ця співпраця потрібна Китаю не для того, щоб допомогти Росії, а підготувати народно-визвольну армію до того, що її чекає зіткнення і з західною зброєю, і з західною тактикою – всім тим, що зараз ЗСУ застосовує проти російських окупантів.

Більше про можливу співпрацю Китаю та Росії

Президент США Джо Байден зауважив, що можливе об'єднання Китаю та Росії "сильно перебільшене". За його словами Сі Цзіньпін та Путін не зможуть побудувати такі потужні союзи, які є між США та іншими країнами Заходу. Якщо ж Пекін і Москва все ж таки створять справжній альянс, Захід залучить до співпраці ще більше союзників.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що візит Сі Цзіньпіна до Росії, який відбувся 20 – 23 березня, "надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки Росії". Він зауважив, якщо Пекін підтримає матеріально Москву, це потенційно може розширити конфлікт в Україні по всьому світу.

Politico припустило, що Китай постачає Росії комплектуючі для вироблення бронежилетів Klass. Ці бронежилети використовуються російськими військовими у війні проти України. Проте невідомо, наскільки масово вони їх застосовують.