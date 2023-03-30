Чи може Китай допомагати Росії у війні проти України: які цілі Пекіна
В міністерстві оборони Китаю заявили про готовність співпрацювати з російськими військовими по кількох напрямках нібито для забезпечення "справедливості у світі".
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу. що Китай продовжує свою політику, спрямовану на шантаж США і Заходу загалом.
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Пекін займається геополітикою
За його словами, також вона спрямована на те, що з точки зору Китаю, Росія не може програти остаточно.
Якби Китай дійсно хотів перемоги Росії, він забезпечив би її всією тією зброєю, яку країна-агресорка в нього запитувала ще у квітні минулого року,
– наголосив експерт.
Проте він вважає, що Пекін більшою мірою займається власною геополітикою. Йому треба готуватись не стільки до війни Росії проти України і проти Заходу, скільки до власної війни за Тайвань.
Китай готується до війни: дивіться відео
Кінцеве розв'язання питання
"Китайська влада і армія не приховують, що вся та модернізація, яка пройде до 2025 – 2027 років, спрямована в першу чергу на кінцеве "розв'язання тайванського питання", – підкреслив він.
На думку Олександра Краєва, ця співпраця потрібна Китаю не для того, щоб допомогти Росії, а підготувати народно-визвольну армію до того, що її чекає зіткнення і з західною зброєю, і з західною тактикою – всім тим, що зараз ЗСУ застосовує проти російських окупантів.Зверніть увагу! Видання Foreign Affairs, пише, що Китай готується до війни. Про це заявив Сі Цзіньпін і закликав китайських генералів "наважитись боротись". Також він вважає об'єднання Тайваню та Китаю "життєво важливим для успіху своєї політики".
Більше про можливу співпрацю Китаю та Росії
- Президент США Джо Байден зауважив, що можливе об'єднання Китаю та Росії "сильно перебільшене". За його словами Сі Цзіньпін та Путін не зможуть побудувати такі потужні союзи, які є між США та іншими країнами Заходу. Якщо ж Пекін і Москва все ж таки створять справжній альянс, Захід залучить до співпраці ще більше союзників.
- Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що візит Сі Цзіньпіна до Росії, який відбувся 20 – 23 березня, "надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки Росії". Він зауважив, якщо Пекін підтримає матеріально Москву, це потенційно може розширити конфлікт в Україні по всьому світу.
- Politico припустило, що Китай постачає Росії комплектуючі для вироблення бронежилетів Klass. Ці бронежилети використовуються російськими військовими у війні проти України. Проте невідомо, наскільки масово вони їх застосовують.