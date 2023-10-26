Після поранення в сідницю: на що спрямовані лякалки Рогозіна космічною ракетою

Колишній глава "Роскосмосу" та пропагандист Дмітрій Рогозін пропонував вдарити по Україні космічною ракетою після того, як той зазнав поранення від прильоту в Донецьку. Це досить дивна ідея.

Про це 24 Каналу розповів головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Тарас Дзюба, зауваживши, що поранення в сідницю – "вагомий чинник", щоб запустити таку ІПСО.

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Загалом складно стверджувати, чи це взагалі можливо. Рогозін явно роздратувався від свого поранення.

Таке можливо, тільки якщо Рогозін сам сяде в ракету. Тоді, можливо, вона десь полетить та десь впаде,

– зазначив Дзюба.

Що чекає на Україну найближчим часом

Як наголосив Дзюба, найімовірніше, повториться торішня ситуація, коли окупанти обстрілювали енергетичну інфраструктуру. Загарбники вже накопичують ракети.

Удари по енергетичній інфраструктурі вони використають в інформаційно-психологічних операцій. Мета – спонукати українців відмовитися від ідеї повного визволення територій. Також вони усіма способами спонукатимуть до часткового перемир'я, щоб відновити сили та продовжити агресію,

– підкреслив Дзюба.

Пропагандисти вже кілька місяців поширюють ці наративи у світі. Вони хочуть переконати міжнародних партнерів, що Росія буцімто має можливість вести тривалу війну. А також – що у неї більше ресурсів, ніж в України разом із союзниками.

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Також окупанти продовжують поширювати різні лякалки щодо мобілізації в Україні. Це триває постійно. Хоча варто відзначити, що інколи вони беруть за основу реальні факти. На жаль, систему важко швидко реформувати в умовах повномасштабної війни.

На жаль, не все одразу реформується. Якщо роками цього не було, то за півтора року війни це зробити неможливо. Є багато як суб'єктивних, так і об'єктивних чинників,

– зауважив Дзюба.

Дивна ідея Рогозіна: коротко