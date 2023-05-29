Розслаблятись зарано, – Гуменюк розповіла, чи може Росія запускати більше "Шахедів"
Росіяни останнім часом атакують ракетними обстрілами вночі. Така тактика направлена на виснаження цивільного населення.
Вороги готуються атакувати не тільки "Шахедами". Вони збираються атакувати всім своїм потенціалом. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
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Вона попередила, що розслаблятись ще не час. Може бути комбінована атака із застосуванням ракет морського базування і "Шахедів".
Чи може Росія запускати більше дронів
Під час наймасованішої атаки росіяни запустили 59 дронів-камікадзе. Однак Гуменюк зазначила, не слід думати, що це межа, за яку окупанти не можуть перейти. Річ у тім, що росіяни отримали додаткову підтримку з Ірану, ці партії вже доставлено у ворожі пункти запуску.
Ймовірне використання суто "шахедних" атак та змішаних атак з ракетами,
– попередила Гуменюк.
Нічна атака по Україні: коротко
- Вночі проти 29 травня ворог здійснив атаку на Україну за допомогою дронів та ракет.
- Українська ППО виявила та знищила понад 40 повітряних цілей, включаючи дрони і крилаті ракети.
- Лише за 6 годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву.