Чи накопичує Росія ракетні засоби для нових масованих ударів по Україні: у ГУР оцінили загрозу

Росія не припиняє тероризувати Україну ракетними ударами та атаками БпЛА. Їхня інтенсивність може щодоби різнитися. І якщо атак було менше, значить ворог накопичує ресурси.

Про це 24 Каналу зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Країна-агресорка продовжує самостійно виробляти ракети.

Дивіться також Вдарили поблизу атомної станції: приміщення Хмельницької АЕС зазнали пошкоджень

Ймовірність ударів

Минулого року окупанти вдарили по енергетичних центрах та об’єктах критичної інфраструктури нашої країни, що призвело до проблем з енергетикою. Тому цього року Україна готується до будь-яких сценаріїв, зокрема відбиття масованих ракетних ударів.

Чи буде прийнято рішення так масовано і бездумно використовувати ракети власного виробництва, як це було минулої зими і весни, коли все, що було вироблено, одразу пускалося по Україні – це відкрите питання,

– зазначив представник ГУР.

Важливо, що наразі Росія залежна від постачання з Ірану ударних БпЛА типу "Шахед" та комплектуючих. І плани щодо їхнього виробництва не досягнуті. Росіяни шукають інші інструменти, нові розробки, але фактично залишаються залежними.

"Цей інструмент ворог використовуватиме у випадку повторення масованих ударів як комбінованих із застосуванням БпЛА та різних видів ракетних озброєнь", – додав Юсов.

Андрій Юсов про ймовірність ракетних ударів з боку Росії: дивитись відео

Зазначимо, що у ніч на 25 жовтня росіяни запустили по території України 11 "Шахедів". Усі БпЛА були збиті, але повідомлялося про падіння уламків по об'єктах інфраструктури міста Славути. Окупанти цілили по Хмельницькі області, де розташована АЕС.

Ймовірність ракетних обстрілів: останні новини