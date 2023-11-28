Чи здатні росіяни збивати Storm Shadow і HIMARS: Повітряні сили пояснили спроможності агресора

Росія ледь не щодня звітує про знищення всіх повітряних цілей засобами ППО. І хоча такі повідомлення є відверто пропагандистськими, але можливість уражати українські ракети у ворога дійсно є.

Про це в інтерв'ю "Новинарні" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Водночас пресофіцер зазначив, що українські військові знаходять можливості для її прориву.

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Що розповів Ігнат

Речник Повітряних сил нагадав, що Росія є виробником систем ППО і ще має гроші на їхнє виготовлення і відновлювання. Крім того, напередодні війни агресор активно модернізував свою ППО.

Завдяки цьому, на озброєнні у Росії є комплекси, що здатні за своїми характеристиками працювати проти балістичних та крилатих ракет. Але українські військові роблять усе можливе для того, щоб українські ракети не зустрілися з російською ППО.

Росіяни можуть знищувати і перехоплювати HIMARS. Вони можуть збивати і крилаті ракети Storm Shadow / SCALP, тому що це дозвукова ракета. Але ж ми не випускаємо ці ракети (для того, – 24 Канал), щоб їх збили… Є певні хитрощі, тактичні прийоми, які застосовують наше командування та пілоти,

– пояснив речник Повітряних сил.

В умовах, коли агресору доводиться розпорошувати свою протиповітряну оборону на фронтові та тилові потреби, частина об'єктів залишається неприкритою. Водночас саме на окупованих територіях щільність ворожої ППО є найвищою.

"Ми їх непогано проріджуємо: вся найкраща російська ППО стоїть зараз тут (Донецький напрямок, Південний напрямок і Крим – 24 Канал) і знищується нашими ракетами HARM, Storm Shadow та ATACMS", – запевнив Ігнат.

Україна уражає прикриті російською ППО об'єкти