Чи може смерть Навального допомогти Україні: що каже Данілов
Олексій Данілов розповів, як смерть російського опозиціонера Олексія Навального може вплинути на ситуацію в Україні. За його словами, смерть політика в Росії, на жаль, є закономірним процесом.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України розповів і інтерв'ю "Мосейчук Podcast", що цей процес в Росії відбувався, коли "тоталітарний режим крокував під софітами всього світу до цього результату". До речі, про смерть Навального у Росії повідомили ще 16 лютого, проте Кремль досі не віддає родині тіло, пише 24 Канал.
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Що сказав Данілов про смерть Навального
Це, звичайно, політичне вбивство, за яке вище керівництво Росії має нести відповідальність. Життя людини – це найвища цінність. Наскільки це буде на когось впливати – це велике питання,
– заявив Данілов.
Він пояснив, що якщо Навального нізащо посадили за ґрати й відправили бозна-куди – це одна справа, а коли лишили життя – це інша справа.
Секретар РНБО пояснив, що на все треба реагувати вчасно. Адже під час олімпіади 2008 року Росія почала війну з Грузією, олімпіада 2014 року – Росія військовим шляхом захопила український Крим, олімпіада 2022 року – Росія почала великий акт агресії щодо України.
"У цьому році також буде олімпіада влітку у Франції. Для світу буде дуже важливий момент дивитись дуже уважно за всіма цими диктаторами. Раніше під час олімпіади була традиція припиняти всі війни, а зараз Путін взяв традицію під час олімпіади їх розпочинати", – заявив Данілов.
Він закликав бути в тонусі, проте запевнив – Україна обов'язково переможе, Росія фрагментується.
Щодо коментарів про смерть Навального на Мюнхенській конференції політик заявив, що в будь-якому випадку життя невинно вбитої людини заслуговує, щоб про це говорили. Данілов додав, що мова не про Навального, мова про всіх.
Смерть Олексія Навального: коротко
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань Росії заявила, що після "прогулянки" Олексій Навальний почував себе погано. Далі він втратив свідомість й лікарі, нібито, не змогли повернути його до життя.
- Тіло Навального сім'ї досі не видали. Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін заявив, що це відбувається з декількох причин. Зокрема, Кремль намагається приховати сліди вбивства, прихильники путінського режиму бояться "культу Навального" та бунту на похороні, російське керівництво фізично знущається з "опозиціонера" та морально з його родичів.
- У світі заявили про відповідальність Кремля за трагедію. Зокрема, Джо Байден сказав, що за смерть Навального відповідальний Путін. Американський президент сказав, що трагедія нагадує, що стоїть на кону: "Нам необхідно продовжувати фінансувати Україну, щоб Україна могла захистити себе від жахливої агресії Путіна. Від його злочинів. Якщо ми не зможемо підтримати Україну в цей критичний момент, історія не забуде цього. Це увійде в історію і матиме величезні наслідки. Час іде. Годинник цокає. Усі ми маємо розуміти, що маємо справу з Путіним".
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія має відповісти на серйозні питання. Детальніше про смерть та названі в Росії причини загибелі Навального – читайте за посиланням.